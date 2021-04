COMPARTIR

















“Pipino el pingüino, el monstruo y las islas Malvinas” es el libro que el veterano de guerra oriundo de Mar del Plata, Claudio Garbolino, escribió originalmente para su nieto, pero que luego se replicó para otros niños.

Garbolino ingresó al Ejército en marzo de 1982 en la ciudad de Mar del Plata y a mediados de abril de ese año debió ir a Malvinas para participar del conflicto bélico con Gran Bretaña, hasta que finalizó.

El autor del libro es un Veterano de Guerra de Malvinas.

Los años pasaron, tuvo una hija y un nieto. Un día se encontró con una situación que lo llevó a vincularse a las islas, pero desde un lugar absolutamente distinto al dolor de una guerra: escribir.

“Mi primer nieto me ‘iluminó’ con el tema Malvinas, porque él sabía que yo era excombatiente y en el colegio escuchó cosas que yo no le había dicho en relación a ese tema, en el acto del 2 de abril. Me sentí en la necesidad de contarle una historia adecuada a su edad y ahí fue cuando nació la idea de escribir algo que, en principio, fue para él. Después, con el apoyo de mi hija (su mamá), que es diseñadora gráfica, se le puso color y se creó el libro”. Aquella obra, más tarde, fue declarada “de interés educativo” por el Ministerio de Educación de la Nación, entre otros múltiples e importantes reconocimientos. Además, se ha vuelto una gran herramienta para muchos docentes que utilizan el libro para enseñar sobre este tema.

Es una fábula donde Pipino, el protagonista, es echado de su hábitat por el “monstruo” (que es un pirata) y comienza la tarea a través de la amistad con un cóndor, un piche, una ballena, un yacaré, un ñandú y otros animales, para recuperar su casa.

A partir de allí quedó una obra centrada en el valor del consenso y la paz, lejos de abordar temáticas bélicas, orientada hacia niños de 2 a 6 años, que se llevó primero a escuelas de Mar del Plata y que se dio a conocer a través de diferentes redes sociales. Desde hace casi siete años, Pipino está recorriendo el país y ha pasado por alrededor de 15 provincias. “Yo diría que miles de niños han gritado al unísono que las Islas Malvinas son argentinas”, destacó el escritor, quien actualmente realiza presentaciones de su obra por diferentes puntos del país.

Pipino en Río Grande

Al respecto, los integrantes de Generación Malvinas indicaron que gracias a la buena predisposición y alegría de saber de nuestra causa malvinizadora, el autor, Veterano de Guerra Claudio Garbolino, accedió a nuestra propuesta de personificarlo, mostrando en sendos videos entre los que se cuentan el Paseo Malvinas de la ciudad de Río Grande. Además se realizó el video del cuento personificando a todos los animalitos de la historieta.

De más está decir que estamos eternamente agradecidos de parte del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” y la Agrupación Generación Malvinas por el acompañamiento a la distancia.