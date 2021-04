Paula Catá: “Esos aumentos son ilegales”

COMPARTIR

















Empresas de telefonía, internet y televisión por cable han anunciado incrementos en el valor de sus servicios. Los mismos se aplicarían en mayo y junio con un porcentaje de hasta un 15%. Desde el ENACOM reiteraron que dichos aumentos no fueron autorizados y “serían ilegales”.

RIO GRANDE.- A pesar de no contar con una autorización por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), diversas empresas que brinda el servicio de telefonía, internet y televisión por cable, han comenzado a enviar mensajes a sus usuarios. En los mismos, anuncian incrementos entre un 10 y 15% a partir del próximo mes de mayo.

A raíz de ello, la delegada del ENACOM en la provincia de Tierra del Fuego, Paula Catá, reiteró que por el momento no existe una autorización para que las empresas lleven adelante el aumento en el valor de los servicios. Aclaró que “más allá de que la empresa avise, si la autorización no existe por parte del ente regulador, el incremento no se puede dar y es ilegal”. La delegada recordó que los aumentos autorizados deben ser anunciados por el ENACOM mediante sus medios de comunicación oficiales. “Se avisa con anticipación para que el usuario tenga la posibilidad de saber si va a poder afrontar ese costo y sino adecuar su plan al ingreso que tenga en ese momento. Y en este caso, hasta el momento no hay autorizados desde el ENACOM, ni para mayo ni para junio aumentos en los servicios de comunicación”.

Cata explicó que a pesar de ser informado por la empresa, “ese aumento no se puede dar, si no se informa por el organismo, esos aumentos son ilegales”.

En el caso de que a una persona reciba un ajuste de los servicios contratados la funcionaria indicó que existen dos alternativas. “Una de ellas es no pagar, lo cual después es posible que genere otro inconveniente. La otra, es llamar al servicio de atención al cliente de la compañía consultando si se realizará un reintegro, y si no, acudir al ENACOM”. Asimismo, agregó que “lo importante, es revisar la factura y corroborar el incremento en la factura y qué nos está cobrando, ver el ítem que se ha modificado con respecto a la factura anterior”.

Luego de agotar las vías, los usuarios perjudicados, deben comunicarse con el ENACOM mediante el mail [email protected] planteando la situación, a fin de poder llevar adelante el reclamo correspondiente y poder acceder a una nota de crédito sobre el incremento cobrado irregularmente.