Paritarias en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego

ADUF remarcó la necesidad de garantizar el derecho a la educación, protegiendo la salud y los derechos laborales.

USHUAIA.- Este jueves 18 de febrero se reunió de modo virtual la Comisión Negociadora de Nivel Particular de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego AIAS, con la participación de autoridades universitarias y las representaciones gremiales. Por la Asociación de Docentes Universitarios Fueguinxs (ADUF) estuvieron los paritarios Mónica Frías, Karina Giomi, Alfredo Isasmendiz, Fernando Aras y Claudia Baigorria, en representación de la Federación Nacional CONADU HISTÓRICA.

En el marco del debate sobre el regreso a la presencialidad educativa en todos los niveles, ADUF instaló como criterio que la prioridad sigue siendo la salud de docentes y la comunidad educativa en general, así como la defensa a ultranza de los derechos laborales y salariales del sector. “La discusión no es presencialidad o virtualidad, sino de qué modo se garantiza el derecho a la educación superior protegiendo los derechos laborales de los docentes de nuestra universidad y, sobre todo en este contexto de pandemia por Covid-19”, afirmaron desde ADUF. “Por eso insistimos tanto con la necesidad de reunir de manera urgente a la Comisión de Condiciones y Ambiente de Trabajo (CyAT) que establece nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, cuyas recientes definiciones se ratificaron en esta paritaria”, agregaron. La Comisión de CyAT seguirá funcionando la próxima semana.

Otros temas acordados fueron los protocolos de bioseguridad y resoluciones referidas a las licencias especiales para el personal docente (por ser grupos vulnerables, por tareas de cuidados de menores o adultos mayores a cargo, por violencia de género, etc). Se destacó la voluntariedad de las actividades, lo cual supone que -mientras dure la pandemia y avance el calendario de vacunación- no será exigible para ningún docente concurrir a la institución si manifiesta su voluntad de no querer o poder hacerlo, para realizar tareas de cualquier tipo.

Con respecto a las modalidades de trabajo docente para el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2021, a propuesta de ADUF, se acordaron las siguientes:

1) Modalidad En Línea: dos variantes:

a) Desde el domicilio declarado;

b) Desde los espacios institucionales de la UNTdF, respetando el protocolo vigente y acuerdos paritarios.

2) Modalidad Presencial: también bajo protocolo y priorizando aquellas asignaturas que requieren de la presencialidad para su dictado y acreditación.

3) Modalidad Mixta: combinación de las anteriores, previa presentación de necesidades de trabajo del docente/equipo docente.

La Universidad deberá garantizar el cumplimiento efectivo de todo lo que ha sido establecido por los protocolos sanitarios y la Comisión de Condiciones y Ambiente de Trabajo velará por su cumplimiento.

Se fijó una nueva reunión de la paritaria particular para los primeros días de marzo.

Finalmente, desde CONADU HISTÓRICA informaron que el próximo lunes 22 se reunirá de manera virtual la Comisión Nacional de CyAT, con participación del Ministerio de Educación de la Nación, Secretaría de Políticas Universitarias, Rectores del CIN y Federaciones Nacionales Docentes de las Universidades Nacionales. La secretaria General de ADUF, Mónica Frías, integrará la delegación de CONADU HISTÓRICA en calidad de Asesora Experta.

Desde ADUF se convoca a toda la docencia universitaria a participar en todas las instancias de reuniones, asambleas, encuestas, etc., para fortalecer la posición ante la patronal y el Gobierno en la defensa de nuestra salud y derechos laborales y para recuperar el salario perdido frente a la inflación.