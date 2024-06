Otra vez buques poteros chinos solicitan refugio dentro del mar argentino

Ante las adversas condiciones hidrometeorológicas previstas para las próximas horas, la Prefectura Naval Argentina ha autorizado de manera controlada el ingreso de buques chinos a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina. Estos buques, que buscan refugiarse de los fuertes temporales, podrán ingresar sin realizar actividades de pesca.

MAR DEL PLATA (Por Pescare).- La Prefectura Naval Argentina, como Autoridad Marítima Nacional, asume la responsabilidad de salvaguardar la vida humana en el mar y de hacer cumplir la ley en aguas jurisdiccionales. Esta medida se enmarca en el Régimen Federal de Pesca argentino y la jurisdicción de Estado Ribereño, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

La autoridad marítima, en pleno ejercicio de su función, había recibido de una agencia marítima de Puerto Deseado, Santa Cruz, en representación de los buques pesqueros arrastreros “Fu Yang 2” (IMO 1024132) – “Fu Yang 3” (IMO 1024144) y “Fu Yang 5” (IMO 1024156) , todos de bandera de conveniencia Camerún, -pero son buques con asiento en Shidao, China- y el Reefer “Golden Sea” (IMO 8786155) bandera Mongolia, informando que los mismos requerían autorización para ingresar a la Zona Económica Exclusiva Argentina, a buscar resguardo por el temporal previsto entre los días 28 al 30 de junio.

Recordemos, oportunamente, el 2 de marzo de este mismo año, ante fuertes turbulencias en el perfil marino debido a vientos muy fuertes en calidad de temporal, ya masivamente, TODA la flota extranjera había solicitado autorización de idéntica índole, bajo el permanente monitoreo de la propia PNA.

Condiciones para el Ingreso de Buques Chinos a la ZEE

Los buques deberán cumplir las siguientes disposiciones para garantizar una operación segura y controlada:

Debe informar su posición, declarar la captura y los productos pesqueros que se encuentren a bordo al momento de su ingreso a la ZEEA, bajo apercibimiento de aplicar la presunción del Artículo 47 de la ley 24.922. No realizar ningún tipo de operación ni transbordo de carga. No realizar tareas de pesca (incluso exploración). Mantener apagados todas aquellas luces propias para la pesca. Mantener todas las artes de pesca abordo, sobre cubierta y debidamente trincadas. Mantener continuamente encendidos sus equipos AIS ON. Mantenerse en escucha en la frecuencia 4134 Khz USB en contacto con la estación costera L3A (inglés) e informar su posición a horas 0200, 1000 y 1800 UTC. Referente comunicaciones con las Estaciones Costeras podrá también comunicarse con la costera L2T en frecuencia 4354 khz USB en los siguientes horarios 0000, 0800, and 1600 UTC.

Estos requisitos aseguran que los pesqueros operando en aguas internacionales puedan refugiarse en la ZEE argentina cumpliendo estrictamente las condiciones de prohibición de pesca, investigación o exploración sin autorización; todo, bajo el permanente control y supervisión del Centro de Tráfico Marítimo, central neurálgica en el Edificio Guardacostas de la PNA, a las órdenes del PM José Cristian Abel Vigano.

Alerta Meteorológica y Medidas Preventivas

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un «Preaviso de Temporal» vigente desde la madrugada del viernes 28 de junio hasta la tarde del sábado 29. Se esperan vientos fuertes con ráfagas de hasta 30-40 nudos y olas de hasta 8,8 metros de altura. La Prefectura está difundiendo esta información a los navegantes desde sus estaciones costeras marítimas.

La flota pesquera argentina, informada sobre las condiciones adversas, ha iniciado su navegación hacia zonas seguras. A través del Sistema Guardacostas, la Prefectura efectúa un control y seguimiento permanente desde las diferentes estaciones costeras ubicadas en el litoral marítimo, en coordinación con las autoridades nacionales competentes.