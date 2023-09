Metalúrgico Negro venció a O’Higgins, AEP en el GP

Por la 13° fecha del Campeonato Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), Metalúrgico negro se impuso por 3-0 a O’Higgins, en mayores femenino, con parciales de 25-5, 25-12 y 25-15, al cabo de 59 minutos de juego, en el gimnasio municipal Juan Manuel de Rosas.

RIO GRANDE.- La receptora punta Florencia Averbuj, capitana del ganador, fue la máxima anotadora en el encuentro disputado al mediodía del pasado domingo 17, con 11 puntos (7 de ataque, 4 de saque), con un balance de + 7 entre positivos y negativos. GOLEADORA II. Barrientos anotará por el centro de la red, ante la escasa oposición del rival.

Mientras que a 9 tantos llegaron dos de sus compañeras, su par Abigail Noriega (+3), y la central Barrientos (+8), quien ingresó en el segundo set, y apenas incurrió en un error.

Grand Prix

En la continuidad de los Grand Prix que lleva adelanta la Federación del Voleibol Fueguinos (FVF), y que una semana antes reunía en Río Grande a las sub 13 y sub 12 femeninas (ganaron Universitario y Estrella Vóley), y a los sub 19 masculino, el sábado 16 y domingo 17 tuvo lugar en el gimnasio de la Escuela N° 15, en Ushuaia, el correspondiente al Sub 21 femenino, con la participación de 5 elencos.

En el tercer turno, AEP (Asociación del Empleado Público) venció en tie break a Universitario (Río Grande), con un 23-21 en el set decisivo. Ese sería el único parcial cedido por las locales en la etapa clasificatoria, mientras que las riograndenses dejarían otro en el camino, al imponerse por 2-1 a Amistad.

El domingo, en el cruce entre los dos primeros, se repetiría el triunfo de AEP sobre Uni, esta vez por 3-2.

AEP alistó en la final a 1.M.Salazar, 3.Molina, 5.J.Castillo, 6.M.Boechat, 9.M.Vargas, 10.Analía Salazar (cap) (FI); líberos: 8.V.Sarmiento, 12.M.Benítez; 2.P.Ochoa, 4.J.Vargas, 7.M.Rivero, 11.V.Mamonde. E: Rodrigo Gómez. Mientras que Universitario presentó a 5.Zerpa, 4.Vanina Aguilar; 7.Brisa Araujo, 6.M.Mancilla; 8.Daniela Medina (cap), 1.Lucía Redondo (FI); líbero: 11.Kiara Mansilla. E: Hernán Cepeda. Arbitraron Daniel Mascareño (1°) y Narela Fidalgo (2°). SUBCAMPEONAS. Recibe Kiara Mancilla, entre Medina y Aguilar (Archivo).

El próximo Grand Prix será para la categoría Sub 16, y se jugará el sábado 30 de septiembre y el domingo 1º de octubre, en Río Grande.

Metalúrgico Negro 3 – 0 O’Higgins

N°/Jugadora A S B T +/- N°/Jugadora A S B T +/-

10.Isabel Cedrón 0 1 0 1 -3 7.Erica Aguilar 1 1 0 2 -3

2.Chaile 2 0 0 2 0 5.Daniela 1 0 0 1 -6

4.Godoy 4 0 0 4 +3 10.Lucía Frías 2 0 0 2 -1

9.Analía Laurenti 4 1 0 5 +4 13.Mónica L 0 1 0 1 -8

6.Abigail Noriega 5 4 0 9 +3 8.Noelia Altamirano 0 1 0 1 -8

13.Florencia Averbuj 7 4 0 11 +7 14.Noris 0 0 0 0 -2

8.Belén Galván 2 2 0 4 -1 18.Cecilia 0 0 0 0 -1

12.Barrientos 7 2 0 9 +8 2.Micaela 2 0 0 2 -1

11.Sandoval 0 0 0 0 -2

E: David Ortiz 31 14 0 45 +20 E: Braian Ponce 6 3 0 9 -34

Líberos: 6.Camila Zerpa (-1) (MN); 4.Juana Borda (-2) (O). Parciales: 1° set: Metalúrgico N 25-5 (5-1/10-1/15-2/20-5), en 14’. 2° set: Metalúrgico N 25-21 (5-3/10-3/15-5/20-11), en 16’. 3° set: Metalúrgico N 25-15 (5-2/10-5/15-8/20-10), en 21’. Puntos: por errores del rival: Metalúrgico N 30, O’Higgins 23; total: Metalúrgico N 75, O’Higgins 32. Duración: 0h59m. Ataques (por zona 2/3/4/zaguero): Metalúrgico N 31 (1/15/14/1), O’Higgins 6 (1/3/2/0). Motivo: Campeonato Apertura 2023 AVRG (13° fecha, mayores femenino). Arbitros: Ezequiel Vázquez (1°)/Beatriz Romero (2°). Gimnasio: Municipal Juan Manuel de Rosas (17/09). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total) y +/- (positivos – negativos).

Grand Prix Sub 21 femenino

N° Partido Resultado

1 AEP-Amistad 2-0 (25-16/25-20)

2 Galicia-Tigre 2-1 (26-24/21-25/15-11)

3 Universitario-AEP 1-2 (30-28/19-25/21-23)

4 Amistad-Tigre 2-1 (10-25/25-20/15-13)

5 Galicia-Universitario 0-2 (9-25/10-25)

6 Tigre-AEP 0-2 (16-25/15-25)

7 Universitario-Amistad 2-1 (25-18/14-25/15-11)

8 Galicia-AEP 0-2 (6-25/9-25)

9 Universitario-Tigre 2-0 (25-7/25-8)

10 Amistad-Galicia 2-0 (25-14/25-16)

11 AEP (1°)-Universit. (2°) 3-2 (25-19/22-25/22-25/

25-20/15-13)

Posiciones finales

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df.

1.AEP (U) 13 5 5 0 11 3 3,667 +8

2.Universitario (RG) 10 5 3 2 9 6 1,500 +3

3.Amistad (U) 6 4 2 2 5 5 1,000 0

4.Ctro.Galicia (U) 2 4 1 3 2 7 0,286 -5

5.Tigre (Ushuaia) 2 4 0 4 2 8 0,250 -6