Más de 300 autos salieron de la isla por el fin de semana largo

El comienzo del fin de semana largo provocó un intenso movimiento vehicular en los pasos fronterizos de Tierra del Fuego, con más de 300 autos que salieron de la provincia durante el viernes. Según fuentes de Gendarmería Nacional y Migraciones, el flujo estuvo compuesto en su mayoría por turistas y familias que aprovecharon los días de descanso.

Las principales salidas se registraron en los pasos San Sebastián y Monte Aymond, donde desde temprano se formaron largas filas. A pesar del volumen, el tránsito se mantuvo ordenado, aunque con demoras.

Se calcula que alrededor de 2.000 personas cruzaron la frontera, sin contar el movimiento de camiones ni colectivos.