Dónde celebrar el día de la Madre: tres escapadas con paisajes, spa y gastronomía

Son escapadas únicas que ofrecen descanso en la naturaleza que combinan gastronomía y momentos inolvidables en familia.

BUENOS AIRES (NA).- El Día de la Madre en Argentina este año será el domingo 19 de octubre. La fecha se ha convertido en un día especial para compartir tiempo de calidad con los seres queridos y, más allá de los regalos tradicionales, cada vez más familias eligen agasajar a las madres con experiencias que rompen la rutina y ofrecen momentos de disfrute y conexión.

El turismo de cercanía crece año a año y octubre es un mes ideal para aprovechar escapadas cortas. Desde termas con servicios de spa hasta viñedos con catas y paisajes de montaña, Argentina ofrece opciones para todos los gustos, edades y presupuestos.

Organizar una salida especial no requiere viajar lejos, ya que, un entorno natural, buena comida y actividades pensadas para relajarse bastan para hacer del Día de la Madre un recuerdo inolvidable.

Tres destinos recomendados para celebrar con estilo, descanso y naturaleza, el Día Madre.

Termas de Río Hondo

Ubicadas a unos 1.100 kilómetros del Obelisco, en la provincia de Santiago del Estero, las Termas de Río Hondo son sinónimo de relax. Este destino del norte argentino combina aguas termales naturales, servicios de spa y una atmósfera tranquila, ideal para desconectarse del ritmo cotidiano.

Tres razones para visitarlas

Clima cálido y ambiente sereno todo el año.

Hoteles con circuitos de spa y aguas termales.

Gastronomía regional con platos típicos y vinos del norte.

Cinco actividades para disfrutar del lugar:

Circuito termal y masajes relajantes / Caminatas al aire libre / Visita al Museo del Automóvil / Cena show con música folclórica / Tarde de descanso en una pileta climatizada.

Mendoza y sus viñedos

Con paisajes de montaña y una propuesta enoturística reconocida en el mundo, Mendoza es un clásico que nunca falla. A más de 1.000 km de Buenos Aires, combina vinos, gastronomía gourmet y relax entre viñas, ideal para una escapada distinta.

Tres razones para ir:

Viñedos con vistas a la Cordillera de los Andes.

Hospedajes boutique con experiencias personalizadas.

Alta cocina con maridajes y productos locales.

Cinco actividades para disfrutar y recorrer:

Degustaciones en bodegas familiares / Almuerzo entre viñas con menú maridado / Paseo por el Parque General San Martín / Día de spa con vinoterapia y masajes / Recorrido por ferias y mercados de productos regionales.

El Tigre y el Delta

A solo 30 kilómetros del Obelisco, Tigre ofrece una escapada cercana, accesible y con aire de naturaleza. Entre canales, islas y propuestas gastronómicas, es una opción perfecta para celebrar sin alejarse demasiado.

Argumentos para conocer y volver

Cercanía y facilidad de acceso desde la Ciudad de Buenos Aires.

Entorno natural con paseos náuticos y tranquilidad.

Amplia oferta gastronómica y cultural.

Actividades que invitan a vivirlo

Navegar por los ríos del Delta / Almorzar frente al río en Puerto de Frutos / Visitar el Museo de Arte de Tigre / Disfrutar un spa isleño / Comprar artesanías y productos locales.

Regalar una experiencia es una forma de crear recuerdos compartidos. Este Día de la Madre, tres destinos argentinos invitan a celebrar con relax, paisajes y momentos únicos, porque no hay mejor regalo que disfrutar el tiempo juntos.