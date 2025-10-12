Sociedad

Día del Respeto a la Diversidad Cultural

domingo 12 de octubre de 2025
Diario El Sureño
El 12 de octubre se presentó tradicionalmente en los países hispanoamericanos como el «Día de la Raza», que representa el momento histórico en que Europa occidental arribó por primera vez al continente americano y lo «descubrió». En Argentina esta efeméride fue reconocida como tal, por el Decreto Nacional, en 1917.

En 2005, el entonces Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, aprobó mediante el Decreto Nacional Nº 1086/2005, el texto «Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación» en que se propuso transformar el 12 de octubre en un «Día de reflexión histórica y diálogo intercultural», dejando atrás paradigmas discriminatorios y falaces como la división de la humanidad en razas y su jerarquización, el descubrimiento de América o la homogeneización cultural.

En 2010, a solicitud de los Pueblos Indígenas de Argentina, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto Presidencial Nº 1584/2010, por el cual se modificó la denominación por «Día del Respeto a la Diversidad Cultural», en sintonía con este objetivo de promover la reflexión histórica, el diálogo y la valoración de las diferentes culturas, en el convencimiento de que todas las culturas deben estar en pie de igualdad. Bajo ese precepto seguimos enseñando en cada Escuela Pública, a pesar del desconocimiento que ostentan nuestros representantes actuales.

El «Día del Respeto a la Diversidad Cultural» invita a fomentar instancias de reflexión desde diferentes espacios encaminados hacia un diálogo intercultural que promuevan los Derechos Humanos y las diversidades, reconociendo el valor identitario y pluriétnico que atraviesa a nuestra Nación desde su conformación histórica como Estado.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *