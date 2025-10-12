El 12 de octubre se presentó tradicionalmente en los países hispanoamericanos como el «Día de la Raza», que representa el momento histórico en que Europa occidental arribó por primera vez al continente americano y lo «descubrió». En Argentina esta efeméride fue reconocida como tal, por el Decreto Nacional, en 1917.

En 2005, el entonces Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, aprobó mediante el Decreto Nacional Nº 1086/2005, el texto «Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación» en que se propuso transformar el 12 de octubre en un «Día de reflexión histórica y diálogo intercultural», dejando atrás paradigmas discriminatorios y falaces como la división de la humanidad en razas y su jerarquización, el descubrimiento de América o la homogeneización cultural.

En 2010, a solicitud de los Pueblos Indígenas de Argentina, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto Presidencial Nº 1584/2010, por el cual se modificó la denominación por «Día del Respeto a la Diversidad Cultural», en sintonía con este objetivo de promover la reflexión histórica, el diálogo y la valoración de las diferentes culturas, en el convencimiento de que todas las culturas deben estar en pie de igualdad. Bajo ese precepto seguimos enseñando en cada Escuela Pública, a pesar del desconocimiento que ostentan nuestros representantes actuales.

El «Día del Respeto a la Diversidad Cultural» invita a fomentar instancias de reflexión desde diferentes espacios encaminados hacia un diálogo intercultural que promuevan los Derechos Humanos y las diversidades, reconociendo el valor identitario y pluriétnico que atraviesa a nuestra Nación desde su conformación histórica como Estado.