Nuevo aumento en las tarifas de TABSA

La empresa TABSA, encargada del servicio de barcazas en el Estrecho de Magallanes, anunció un nuevo incremento en los valores orientativos expresados en pesos argentinos. La actualización responde a la devaluación sostenida del peso frente al dólar y al peso chileno.

Aunque el cobro oficial se realiza en pesos chilenos o dólares, el impacto cambiario afecta directamente a los viajeros argentinos, que ven incrementado el valor en moneda local.

A partir de esta semana, los valores orientativos en pesos argentinos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Vehículo menor (auto): subió de $34.000 a $37.000 (aproximadamente 22 USD).

Chasis: pasó de $93.200 a $100.600 (aproximadamente 58 USD).

Tráiler: aumentó de $257.100 a $277.600 (aproximadamente 160 USD).

Carga peligrosa: se incrementó de $657.300 a $709.700 (aproximadamente 409 USD).

TABSA aclaró que estos montos son referenciales y pueden variar diariamente según el tipo de cambio oficial. Se recomienda consultar las tarifas vigentes antes de planificar el cruce.

El servicio de barcazas opera a partir de las 08:30 horas todos los días, y es una conexión fundamental entre Tierra del Fuego y el territorio continental chileno.