Mariano Coto se presenta en Ushuaia

Esta tarde (17:00), en la Casa del Deporte de Ushuaia, el judoca Mariano Coto (47° en el mundo en -90 kilos) replicará la charla abierta que dio el sábado 29 de junio, en el SUM del Polideportivo del Instituto María Auxiliadora.

RIO GRANDE.- En la capital provincial, el deportista de 23 años contará aspectos de su carrera, desde sus inicios en la Escuela Municipal de Río Grande, hasta la actualidad, en la que estuvo muy cerca de representar a Argentina en los Juegos Olímpicos París 2024.

Cuatro años más

“Tengo por delante un nuevo ciclo olímpico, rumbo a Los Angeles 2028. Todo va a depender de como llegue mi cuerpo y mi cabeza, los resultados que se consigan. La suma de puntos empieza en 2026, todavía quedan dos años de preparación para eso”. ATILDADO. Mariano Coto repetirá la charla en Ushuaia.

“El torneo en Marrakeeh (Marruecos) no lo encaré de la mejor manera, el día previo a mi participación ya había salido campeona Sofía Fiora (-52 kilos), y ese resultado la acercaba a los Juegos Olímpicos París 2024, quedaba al frente de la clasificación entre los argentinos, para ingresar por la cuota continental. La cabeza te juega en contra, no estaba con todas las ganas y las pilas. Lo importante fue sobreponerse a eso, ahí terminé quinto, después mejoré en Abidján (Costa de Marfil), terminé tercero, y dos semanas después, en la final de Lima, le pude ganar a ese rival (Remi Feuillet, 50°, de Mauricio), que me había derrotado en los dos torneos anteriores”.

El último mes

“Tuvimos el apoyo del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) para cuando fuimos a integrar como selección, a los Grand Prix, al Mundial, a las concentraciones. En los dos torneos disputados en Africa fui por fuera de la selección, y ahí me ayudaron desde la Secretaría de Deportes de la provincia, estoy muy agradecido por ello. A nivel nacional todavía todo es muy incierto, veremos qué pasa después de los Juegos Olímpicos”.

“Después del Mundial de Abu Dhabi regresé a España, y viajé dos veces a Africa. Estuve en un club de judo (Dojo Quino), uno de los mejores del mundo, cuenta con medallistas del mundo y olímpico. Es en Brunete, muy cerca de Madrid. Ahí está Tomás Morales (-81 kilos), con él compartí muchos viajes. El fue el nexo para que me conocieran, estoy muy agradecido de que me hayan abierto las puertas”.

“Por ahora me quedo en el país, en Buenos Aires. Veremos el año próximo como está el apoyo de Gobierno. Me quedan otros cuatro años, con mucha ilusión y muchas ganas, para encarar un nuevo ciclo olímpico”.

Dejar todo

“Me sirvió mucho tratar de no de darle importancia a nada. Quien me ganó dos veces es un francés, que se nacionalizó para Mauricio. Pensaba que la gente va a decir me ganó un africano, sin saber a fondo esa situación. Son muchas cosas que se te pasan por la cabeza. Hay que sacarse todo eso, el qué dirán, el que por ahí piensen que siempre perdemos en primera ronda. Tratar de luchar bien, de hacer siempre un buen papel. Hay que concentrarse en la lucha, en lo que está en tus manos, en lo que depende de uno”.

“Mi idea es siempre devolver un poco lo que aprendí, para eso voy a la Escuela Municipal de Judo, también estuve en la Academia de Jiu Jitsu Cohab, con Diego Loto, es una simbiosis que está buena. La idea para el futuro es venir un poco más seguido, hacer un seguimiento de los chicos”.

El mensaje

“Siempre les digo que hay que disfrutar lo que están haciendo. No importa si estamos a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, si a las condiciones le ponemos ganas, esfuerzo y disciplina, es posible llegar a formar parte de un seleccionado nacional. El hambre de querer lograr algo es fundamental. Hay que escuchar a la gente que ha pasado por esa experiencia”.