Doblete de UOM, más AEP

El pasado fin de semana se jugó -en el Colegio Trejo Noel, de Tolhuin- la ronda final de la Copa Apertura 2024, de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF).

RIO GRANDE.- UOM (Río Grande) se proclamó campeón en Sub 16 y Sub 18 masculino, mientras que AEP (Ushuaia) lo hizo en Sub 16 femenino. Entretanto, Universitario y ADeFu postergaron la final en Sub 18 femenino (la misma se disputará en Río Grande, en fecha a determinar).

Mañana, en dos canchas de la Casa del Deporte (Ushuaia), comenzará un hexagonal (Mayores masculino), organizado por la FVF, con el auspicio de la Secretaría de Deportes y el Instituto Municipal de Deportes. Participan Universitario (Río Grande), Fénix (Río Gallegos), Ciudad de Buenos Aires y los locales Amistad, Mutual de Policía e Imago. Los cuatro primeros clasificarán a las semifinales

COPA APERTURA – RONDA FINAL

Categoría Partido Resultado

F-16 (Sf) Universitario-Galicia 2-1 (18-25/25-11/15-13)

F-16 (Sf) AEP-ADeFu 2-0 (25-14/25-16)

F-16 (3°) ADeFu-Galicia 2-1 (16-25/25-16/15-13)

F-16 (1°) AEP-Universitario 3-0 (25-13/25-23/25-13)

F-18 (Sf) Universitario-Tigre 2-1 (23-25/25-18/15-8)

F-18 (Sf) ADeFu-AEP 2-1 (19-25/25-23/15-12)

F-18 (3°) AEP-Tigre 2-0 (25-11/26-24)

F-18 (1°) Universitario-ADeFu postergado

M-16 (Sf) UOM-AEP 2-0 (25-7/25-11)

M-16 (Sf) Galicia-Estrella Aust. 2-0 (25-14/25-21)

M-16 (3°) AEP-Estrella Austral suspendido

M-16 (1°) UOM-Galicia 3-0 (25-14/25-18/25-16)

M-18 (Sf) UOM-AEP 2-0 (25-15/25-18)

M-18 (Sf) Galicia-Estrella Aust. 2-0 (25-16/25-19)

M-18 (3°) AEP-Estrella Austral suspendido

M-18 (1°) UOM-Galicia 3-1 (25-17/25-20/16-25/25-18)