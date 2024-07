Las finales provinciales se jugarán el martes 9 de julio

Cuando todo indicaba que la definición de la etapa provincial de la Copa Argentina de Futsal AFA se iba a jugar el sábado venidero, desde la Liga Ushuaiense de Fútbol confirmaron que la definición será el martes 9 de julio y las razones hay que buscarlas en la falta de horarios que hay en la capital y que obligaron al cambio de programación.

RIO GRANDE.- Los dos cotejos finales se desarrollarán en el gimnasio Municipal Cochocho Vargas, comenzando a las 14:30 con la final femenina entre Escuela Municipal de Ushuaia y ADEFU de Río Grande; mientras que desde las 16:30 lo harán los caballeros de Mercantil de Ushuaia y San Isidro de Río Grande.

Este panorama no ha favorecido demasiado a los conjuntos riograndenses; los dos cuentan con algunos inconvenientes para estar completos en la definición de la etapa fueguina.

ADEFU ya confirmó que viajarán en autos particulares y están barajando la posibilidad de viajar el lunes, una vez que varias jugadoras culminen su día laboral. El hecho de hacer noche en Ushuaia les permitiría llegar más frescas al cotejo clave frente a las candidatas a repetir el logro alcanzado el año pasado, cuando vencieron en la final a Metalúrgico de Río Grande pero que, en semifinales le propinaron, quizás, la derrota más dura a las Naranjas, fue 7-1 en el gimnasio Jorge Muriel, una espina que querrán sacarse.

Lo de San Isidro es más simple en la logística, viajan todos juntos en una combi el martes en horas de la mañana para llegar alrededor del mediodía a Ushuaia, almorzar y descansar previo al choque de las 16:30 frente a Mercantil.

Lo que sí tiene dudas son en la presencia de varios de sus jugadores; ya saben que no podrán contar con Jorge Leonel Fresia, mal expulsado el domingo pasado, pero que no hay marcha atrás en esa sanción, aunque aguardan la sanción que le corresponda a Gabriel Sánchez; si es una fecha, el lateral zurdo podrá ser de la partida, aunque si le dan dos o más jornadas no podrá viajar a la capital provincial.

Otro problema que está sufriendo la escuadra Tachera es la imposibilidad que tendría de viajar el arquero Nahuel Hernández por razones laborales, algo que el club aún no pudo destrabar y se cree que sería casi imposible que pueda estar en el cotejo clave.

La Chancha -como se lo conoce cariñosamente al arquero del Aurinegro- viene de ser figura en las semifinales que su equipo derrotó a Camioneros; pero al igual que el año pasado cada vez que San Isidro debe jugar fuera de la ciudad no pueden contar con él; ya pasó en el Patagónico que disputaron en 2023 en Río Gallegos y éste año en marzo cuando jugaron la Liga Nacional de Futsal Argentina, y siempre su reemplazo fue Coki Chávez, aunque para esta ocasión no pueden reemplazarlo con un arquero de otra escuadra, lo deben realizar con jugadores propios.

Y la primera alternativa es Mauro Triviño, quien también ha tenido problemas para viajar y defender los colores de su equipo, y habrá que ver si ahora está a disposición del cuerpo técnico, caso contrario toda la responsabilidad recaerá en el guardameta de la reserva y quien ya fuera suplente el domingo pasado, Facundo López.

Aún restan algunos días para que Gerardo Toloza defina el equipo, el panorama no está tan claro para ellos pero esperarán poder tener un alivio a medida que se acerque el día del cotejo decisivo.