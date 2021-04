Madre desempleada asegura que no consigue trabajo porque la discriminan

COMPARTIR

















Una vecina de Río Grande se encuentra desempleada. La mujer es madre de dos hijos y busca trabajo desde hace mucho tiempo. Asegura que es chofer profesional pero que no consigue trabajo porque la discriminan. “Arriba de un camión hago el mismo trabajo que hace un hombre pero a mí no me dan trabajo”.

RIO GRANDE.- Susy Humofe, de 46 años, es una vecina de esta ciudad que vive en Tierra del Fuego desde hace 13 años. Es madre de dos hijos de 16 y 7 años y tiene domicilio en el B° Del Bicentenario. Como tantas otras personas, Susy busca un trabajo estable para poder brindarle una mejor calidad de vida a su familia ya que ella es sostén de familia.

La mujer es camionera profesional y a pesar de demostrar que su capacidad laboral es excelente, no consigue un trabajo estable. Según asegura, la discriminan.

En diálogo con la prensa Susy aseguró que tiene todas las condiciones para conducir un camión tal como lo hace cualquier hombre y “estoy capacitada para transportar cargas generales y cargas peligrosas”. Entre otras cosas, recordó que ya ha conducido camiones con cargas desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires y desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, sin problemas.

En este escenario, Susy está completamente segura que no consigue trabajo de camionera simplemente por una cuestión de discriminación.

Humafe indicó que en Tierra del Fuego no hay mujeres camioneras aunque sí hay una señora que maneja su propio camión pero no está en relación de dependencia.

“En estos 13 años, nunca logré un trabajo estable de camionera y ahora hace 4 años que estoy desempleada”.

La mujer indicó que cuando las empresas transportistas piden choferes, la modalidad es similar en todas las firmas. Piden el currículum y luego de un tiempo determinado, te llaman. “El problema es que me he presentado en infinidad de pedidos y nunca me llamaron”.

Susy manifestó su indignación con las empresas transportistas porque “en su gran mayoría son firmas que pertenecen a Buenos Aires que lucran en Tierra del Fuego pero que se toman la atribución de discriminar a la gente que vive acá, en este caso me discriminan a mí por ser mujer”.

Entre otras cosas, Susy aseguró que “lo que me sucede es simplemente un abuso y un maltrato”.

Sin salida

En estos cuatro años en los que Humofe se encuentra desempleada, indicó que pasó por “muchas situaciones muy feas”. Recordó que en distintas oportunidades “no he tenido nada para darles de comer a mis hijos y he tenido que recurrir a que gobierno me ayude con módulos alimentarios”. Dijo además que “el otro días hablé con la directora del colegio donde ve mi nena y le dije que tendré que dejar de mandar a mi nena al colegio porque no tengo dinero para comprar las fotocopias”.

Sin cuota alimentaria

Además de los problemas que Susy Humofe tiene para insertarse en el mercado laboral, se le suma que el papá de sus hijos, no le cumple con la cuota alimentaria. “A pesar de que ese tema está judicializado, no consigo que me ayude con los chicos”.

Ordenanza 3777

En este contexto, Susy Humofe indicó que en Tierra del Fuego, más precisamente en Río Grande, “existe la Ordenanza N°3777 del 2017 que indica que las mujeres tenemos que cubrir un 30% de los puestos laborales en las empresas privadas y públicas que tengan contrato con el Municipio”.