Crítica situación regional por el aumento de casos de Covid-19

BRASIL

Río de Janeiro-Toque de queda nocturno entre las 23 y las 5 hasta el 19 de abril.-Hasta el 10 de abril no funcionará el comercio no esencial, bares, restaurantes, cines, museos y teatros y luego lo harán con horarios restringidos. -Las playas estarán cerradas hasta el 19 de abril.

San Pablo -El gobierno estatal extendió la cuarentena en todos los 645 municipios del Estado hasta el 11 de abril. -Toque de queda nocturno.-Escuelas con actividades suspendidas.-Se mantienen los servicios esenciales de alimentación y abastecimiento, salud, bancos, limpieza, seguridad y comunicación; actividades industriales y agrícolas. -Cerrados los shoppings y galerías, gimnasios, entre otros. -El gobierno recomienda la suspensión de ceremonias, celebraciones o misas, pero no se cerrarán templos e iglesias.

Brasilia-Toque de queda entre las 22.00 y las 5.00.-Suspensión del comercio y servicios no esenciales.-Prohibición de venta de bebidas alcohólicas desde las 20:00.