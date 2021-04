Los podios de Torres y Godoy en el Patagonia Run 2021

COMPARTIR

















El sábado a la noche subieron al podio en San Martín de los Andes el riograndense Joaquín Torres y el ushuaiense Javier Godoy, ganadores ambos en la categoría de 50 a 59 años, en los 70 y 42 kilómetros -respectivamente- del 7mo. Patagonia Run 2021.

PODIO. En la misma división de edad, pero en los 42 kilómetros, con Javier Godoy en lo más alto.

Veterano C

Consultado Torres sobre la carrera, respondió que “era lo programado con los chicos de Ushuaia, ellos tienen más experiencia que yo, seguí al pie de la letra esos consejos. La mayor parte de la carrera la hice solo, esto es totalmente distinto a correr en calle o ruta, sobre todo por los desniveles, hay que cuidarse mucho. No iba por un puesto, obviamente que quería estar entre los primeros, pero más que nada buscaba sumar experiencia. Si hacía bien los deberes, los resultados iban a venir solos, como finalmente sucedió”.

Acerca de las condiciones climáticas, detalló que “la noche estuvo muy fría, cayó escarchilla, la temperatura bajó de 0. En el último PAS, que era donde se podía cambiar de ropa, a 20 kilómetros de la llegada, cambié las zapatillas, ya que se venía un sendero más “corrible”, ahí pude marcar un mejor ritmo del que traía. Me puse las zapatillas de calle y me cansé de pasar gente. Quizá por eso no daban los pronósticos de tiempo (Nota de la Redacción: que en su caso indicaban que llegaba a eso de las 12:20, cuando arribó una hora antes)”.

“Estoy muy contento con todo lo que me pasó, muy agradecido con mis amigos de Ushuaia que me aconsejan, me llevan a la montaña para entrenar. A Estudio Löffler que me aguanta todas mis locuras, a mi familia que siempre está detrás mio apoyándome, saben que esos entrenamientos son de muchas horas semanales, incluidos los viajes a Ushuaia. Y a todos los amigos en las redes sociales, que me dan una inyección de buenas vibras para seguir adelante. Esta carrera es la más importante de su tipo a nivel sudamericano, asi que estoy muy feliz”.

Ushuaiense

Por su parte, Gustavo González fue el único de los corredores fueguinos que compitió en la segunda mayor distancia del evento, los 110 kilómetros.

“Fue una carrera muy dura, pero también muy linda. El clima estuvo muy frío a la noche, bajó de 0 grados. En nuestro caso largamos a las 17:15 del viernes, y se corrió 14 horas de noche”.

Acerca de su registro, consideró que “es lo que buscaba, y agradezco a toda la gente que me mandó su apoyo antes de la carrera. Y a mi familia que me banca la cantidad de horas que hay que entrenar para semejante distancia”.

En cuanto al lugar que consideró más difícil, no tuvo dudas: “el Cerro Colorado fue durito, sobre todo la bajada. Y el Cerro Cohiué, ¡durísimo! Pero estoy más que feliz por lo realizado”.

El abandono

“Lo que sé es que largó muy frío, y que alrededor del km. 6 sufrió una molestia en una de sus piernas, y eso llevó a que no pudiera correr técnicamente bien, lo que le produjo un dolor en el tendón de Aquiles, y en el km. 15 decidió no continuar”. Ese fue el relato de Javier Austin -corredor y organizado del Ushuaia Trail Race- de la actuación de Braian Montes, que un mes y medio atrás se alzaba con el triunfo en los 50 kilómetros de la prueba que recorre los alrededores montañosos de la capital fueguina.

Clasificaciones

En cada una de las respectivas tablas aparecen los mejores en la general por sexo, y también los vencedores en las divisiones de edad donde se ubicaron los fondistas fueguinos. Además, en los 110 kilómetros pusimos a los cuatro participantes que concluyeron delante de González.

Asimismo, la información del tiempo se completa con la categoría y la procedencia de cada clasificado, y el promedio que les ocupó alcanzar cada kilómetro. En el caso de los vencedores en cada rama, se agrega la velocidad (kilómetros por hora).

También se detalla la cantidad de clasificados en cada distancia. Fueron 2.400 en las cuatro distancias superiores, más 1.190 en los 21 kilómetros, y 628 en los 10 kilómetros, para un total de 4.200 corredores, aproximadamente.

42 Kilómetros – Posiciones generales

P/Corredor Ciudad Categ. Marca Km.

1.Hugo Rodríguez Esquel (Chu) Elite-1 3:50:42 5:11

2,Joaquín Narváez Catamarca Elite-2 3:51:37 5:12

3.Diego Simon Tandil (BA) Elite-3 3:56:42 5:19

4.Eze.Pauluzak Castelar (BA) Elite-4 3:57:05 5:19

5.Javi.Carriqueo Plottier (Nq) Elite-5 4:06:47 5:32

10.Roxana Flores Zapala (Nq) Elite-1 4:28:03 6:01

14.Yennifer Castro Neuquén Elite-2 4:32:31 6:07

16.Mario Carmody C.Patagones 1-30/39 4:37:12 6:13

18.Ruth Oñate Bariloche (RN) Elite-3 4:40:01 6:17

20.Gilda Flores Gral.Roca (RN) Elite-4 4:50:58 6:32

24.Sol Andreucetti Mendoza Elite-5 4:56:41 6:40

45.Javier Godoy Ushuaia (TF) 1-50/59 5:19:05 7:10

93.José Bongiovanni Ushuaia (TF) 29-30/39 5:46:22 7:47

Distancia: 44,5 km. Velocidad de los ganadores: Rodríguez 11,573 km/h; Flores 9,960 km/h. Clasificados: 1.090 (628 varones y 462 mujeres). Nota: en el km. 15 abandonó Braian Montes (Ushuaia/Elite).

100 Millas -Posiciones generales

P/Corredor Ciudad Categ. Marca Km.

1.Sergio Pereyra J.Andes (Nq) Elite-1 21:30:25 7:53

2.Luciano Pilatti Esperanza (SF) Elite-2 21:58:18 8:03

3.Santos Rueda Bariloche (RN) Elite-3 22:08:42 8:07

4.Facu.Romera S.M.Andes (Nq) Elite-4 22:23:14 8:13

5.Néstor Pereyra Tandil (BA) Elite-5 22:24:17 8:13

12.Adria.Vargas Calamuchita (Cb) Elite-1 26:26:25 9:42

13.Tania Díaz Va.Yacanto (Cb) Elite-2 26:30:27 9:43

14.Clau.Ramírez Esquel (Chu) Elite-3 26:55:23 9:52

31.Sofía Cantilo Ciudad BA Elite-4 29:40:18 10:53

39.Magena Gabrielli Mendoza Elite-5 30:19:46 11:08

Distancia: 163,5 km. Velocidad de los ganadores: S.Pereyra 7,602 km/h; Vargas 6,183 km/h. Clasificados: 244 (217 varones y 37 mujeres).

70 Kilómetros – Posiciones generales

P/Corredor Ciudad Categ. Marca Km.

1.Yamil Manzur Jujuy Gral-1 9:13:15 7:28

2.Ramiro Torres Río III (Cb) Gral-2 9:50:57 7:59

3.Marcos Suhit Tandil (BA) Gral-3 9:59:02 8:05

8.Cefe.Retamal Neuquén 1-40/49 10:29:42 8:30

20.Emilia Moreno Mendoza Gral-1 11:19:37 9:11

21.Joaquín Torres R.Grande (TF) 1-50/59 11:20:01 9:11

31.Angeles Oyarbide G.Cruz (Mza) Gral-2 11:42:47 9:29

42.Alejandra Pennisi G’mallén (Mza) Gral-3 12:04:36 9:48

55.Vict.Della Ceca Cipolletti (RN) 1-40/49 12:28:32 10:06

64.Mariano Hermida Ushuaia (TF) 23-40/49 12:36:15 10:13

85.Alejandro Ortiz Ushuaia (TF) 33-40/49 13:02:37 10:34

154.Mercedes Manté Ushuaia (TF) 10-40/49 14:11:45 11:30

Distancia: 74 km. Velocidad de los ganadores: Manzur 8,025 km/h; Moreno 6,533 km/h. Clasificados: 556 (401 varones y 155 mujeres).

110 Kilómetros – Posiciones generales

P/Corredor Ciudad Categ. Marca Km.

1.Jesús Agüero C.Catriel (RN) Gral-1 14:24:05 7:47

2.Miguel Lottero Río III (Cb) Gral-2 15:00:11 8:06

3.Miguel Alfageme Bariloche (RN) Gral-3 15:01:59 8:07

21.Eliana Marinero Viedma (RN) Gral-1 18:11:13 9:50

26.Sebastián Dapino Bariloche (RN) 1-50/59 18:32:21 10:01

32.Martina Demateo S.M.Andes (Nq) Gral-2 18:50:38 10:11

35.Elisa García Ciudad BA Gral-3 18:55:10 10:13

51.Claudio Dotta B.Blanca (BA) 2-50/59 19:39:46 10:27

63.Franc.Barrena Pinamar (BA) 3-50/59 20:11:36 10:55

70.Mauri.Domínguez Maipú (Mza) 4-50/59 20:25:43 11:02

71.Gustavo González Ushuaia (TF) 5-50/59 20:28:46 11:04

Distancia: 111 km. Velocidad de los ganadores: Agüero 7,707 km/h; Marinero 6,103 km/h. Clasificados: 505 (399 varones y 106 mujeres).