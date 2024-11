Las tres disciplinas de conjunto pasaron a la Ronda Estímulo

Con sus victorias de la víspera, el voleibol femenino (3-1 vs. Aysén, 3-0 vs. Magallanes) en Coyhaique, el básquetbol masculino (71-63 vs. Aysén) en Puerto Aysén, y el fútbol femenino (2-1 vs. Los Ríos) en Punta Arenas pasaron a la Ronda Estímulo, y hoy y mañana lucharán por quedar en el 5° puesto de estos XXXI Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía, que finalizarán el viernes, en la Regiones Undécima y Duodécima de Chile.

RIO GRANDE.- A las 11:00, el básquetbol (tercer 2°) se las verá con Chubut (mejor 3°), y ya conocerá a su próximo rival (desde las 9:00 se miden Río Negro–Los Ríos). El voleibol (4° en la Zona A) se medirá desde las 15:00 con Río Negro (a la misma hora cotejarán Santa Cruz-Chubut). Asimismo, desde las 17:00 el fútbol (2° Zona D) rivalizará con Bío Bío (la otra llave la protagonizarán Santa Cruz-Neuquén, a las 9:00).

El fútbol masculino perdió 5-1 con La Pampa, y pasó a la Ronda Consuelo (puestos 9°/12°): a las 19:00 se cruzará con Santa Cruz, y mañana enfrentará a Aysén o Río Negro.

Mientras que el voleibol masculino y el básquetbol femenino (ambos sin victorias) completarán hoy su campaña: éstas a la 17:00, vs. Ñuble (puesto 12°); aquellos a 19:00, vs. Santa Cruz (puesto 11°).

Los individuales

En judo, tanto Ludmila González (-57) como Nahier Insaurralde (-63) quedaron terceras en sus Grupos, y 5° en la general (González protagonizó un triple empate, y quedó al margen por mayor duración de sus combates). Mientras que Joaquín Ampuero (-73) fue 7°. Hoy lucharán Lara Segovia (-70), Martina Dellazuana (70/78), Josué Cruz: (-81) y Benjamín Pesarini (81/90). Mañana, el turno de los equipos.

En atletismo, 5° Antonella Ojeda (bala) y Nicolás Ravassa (disco); y Morena Díaz pasó a la final de los 100 m. con vallas. Hoy será la última jornada en la pista de Coyhaique.

En natación, Milagros Verón 8° en 50m. libre (28.92) y 9° en 100m. pecho (1:20.95); y Yair Ibarra, 9° en 1.500m. libre (20:24.28). Y en Punta Arenas se correrá la contrarreloj individual de ciclismo.

Atletismo: Femenino: Resultados: 200m. (Series) (participantes: 26): S1 (8) (velocidad del viento: 0,0 metros/segundo): Amy Vargas abandonó. S4 (6) (-1,8): 2.Michelle Mathieu 29.37 (general: 16). 100m. c/v (Series) (12): S1 (6) (0,0): 3.Morena Díaz 17.42 (clasificada a la final). S2 (6) (0,0): 4.Gianna Adduci 18.40 (9). Bala (4 kg.): 5.Antonella Ojeda 9,23; 14.Sofía Peralta 7,86. Programación: 16:00, Jabalina (600 gr.): Renata Godoy, Peralta; 16:30, 200m. (F): Díaz; y Salto triple; 17:30, 100m. c/v (F); 18:30, Posta 4×400 (FxT). Masculino: Resultados: 200m. (S) (24): S3 (8) (-2,4): 3.Simón Soria 23.79 (general: 10). 800m. (FxT): Facundo Santucho s/d. 110m. c/v (S) (13): S1 (6) (0,0): descalificado Kimey Curtale. Disco (1,750 kg.): 5.Nicolás Ravassa 36,14; Jonatan Allende. s/d. Programación: 17:00, 200m. (F); 17:30, Martillo (6 kg.): Allende, Juan Bozac; 18:00, 110m. c/v (F); 19:00, Posta 4×400 (FxT). Ciclismo: Femenino: Programación: 10:00, Etapa 3 (contrarreloj individual/8 km./Ruta 9 Sur). Masculino: Programación: 11:30, Etapa 3 (contrarreloj individual/15 km./Ruta 9 Sur).

Judo: Femenino: Resultados: -57 kilos: Ludmila González (5°/3-2): 3° Grupo I: G Ippón vs. Nicole Montecino (Neuquén), Antonia Ortiz (Los Lagos) y Ayinko Toloza (Los Ríos); P Ippón vs. Antonella Rondanelli (Aysén). -63 kilos: Nahir Insaurralde (5°/3-2): 3° Grupo I: G Ippón vs. Constanza Amoyao (Los Ríos), Araceli Cardozo (Neuquén) y Moriel Quilacán (Araucanía); P Ippón vs. Pamela Maripán (Los Lagos) y Melani Morales (Chubut). Posiciones: 1.Río Negro 24; 2.Aysén 23; 3.Los Ríos 18; 4.Los Lagos 15; 5.TdF 12. Programación (9:00 clasificación; 16:00 finales): -70 kilos: Lara Segovia; 70 a 78 kilos: Martina Dellazuana. Masculino: Resultados: -73 kilos: Joaquín Ampuero (7°/2-3): 4° Grupo II: G Ippón Brandon Oyarzo (Los Lagos) y Sebastián Soto (Ñuble); P Ippón vs. Matías Sánchez (Aysén), Sebastián González (Bío Bío) y Rodrigo Gabba (Río Negro). Posiciones: 1.Neuquén 33; 2.Magallanes 22; 3.Chubut 16; 10.TdF 0. Programación (9:00 clasificación; 16:00 finales): -81 kilos: Josué Cruz; 81 a 90 kilos: Benjamín Pesarini (2023: 7° en -81).

Natación (la organización publica solamente las 12 mejores marcas): Femenina: Resultados: Libre: 50m.: 8.Milagros Verón 28.92; 800m.: 11.Morena Paz 13:04.46. Pecho: 100m.: 9.Verón 1:20.95. Combinado: 4x50m.: 11.TdF 2:22.29. Posiciones: 1.Chubut 132; 2.Santa Cruz 127; 3.Magallanes 109: 11.TdF 1. Masculina: Resultados: Libre: 1.500m.: 9.Yair Ibarra 20:24.28. Combinado: 4x50m.: TdF no participó. Posiciones: 1.Río Negro 212; 2.Chubut 199; 3.Neuquén 109,5; 12.TdF 0. Programación (ambas ramas/última jornada): 16:00, 200m. mariposa; 50m. pecho; 200m. libre; 50m. espalda; 4x100m. libre.

EQUIPOS

Básquetbol: Femenino: Zona A: Resultados: 3° fecha: Aysén-Magallanes 35-68; Santa Cruz-Tierra del Fuego 93-56 (27-19/49-24/70-37). Posiciones: 1.Magallanes 6 (+80); 2.Santa Cruz 5 (+40); 3.Aysén 4 (-31); 4.TdF 3 (-89). Programación: Puestos 12°/13°: 17:00vs. Ñuble. Masculino: Zona A: Resultados: 3° fecha: Aysén-TdF 63-71 () y Neuquén-Magallanes 108-51. Posiciones: 1.Neuquén 6 (+220); 2.TdF 5 (-63); 3.Aysén 4 (-84); 4.Magallanes 3 (-73). Programación: Ronda Estímulo (puestos 5°/8°): 9:00Río Negro (segundo 2°)-Los Ríos (segundo 3°); 11:00 TdF (tercer 2°)-Chubut (mejor 3°); viernes, 9:00 perdedores (7° puesto), 11:00 ganadores (5° puesto).

Fútbol: Femenino: Zona D: Resultados: 3° fecha: TdF (Valentina Grandis, Valeria Sánchez)-Los Ríos 2-1; Río Negro-Ñuble 5-1. Posiciones: 1.Río Negro 9 (+15); 2.TdF 6 (-4); 3.Los Ríos 1 (-4); 4.3.Ñuble 1 (-7). Programación: Ronda Estímulo (puestos 5°/8°): 9:00 Santa Cruz (2° A)-Neuquén (2° C); 17:00 Bío Bío (2° B)-TdF (2° D); viernes, 9:00 perdedores (7° puesto), 13:00 ganadores (5° puesto). Masculino: Zona B: Resultados: 3° fecha: TdF (Aaron Matus)-La Pampa 1-5 (libre: Araucanía). Posiciones: 1.La Pampa 4 (6/2); 2.Araucanía 4 (6/3); 3.TdF 0 (3/10). Programación: Ronda Consuelo (puestos 9°/12°): 15:00 Aysén (3° A)-Río Negro (3° C); 19:00 TdF (3° B)-Santa Cruz (3°D); viernes, 11:00, perdedores (puesto 11°); 15:00, ganadores (puesto 9°).

Voleibol: Femenino: Zona A: Resultados: 4° fecha: Neuquén-Santa Cruz 3-2; Aysén-TdF 1-3 (26-24/18-25/16-25/14-25); Bío Bío-Magallanes3-0. 5° fecha: Aysén-Neuquén 0-3; Bío Bío-Santa Cruz 3-0; TdF-Magallanes 3-0. Posiciones: 1.Bío Bío 10 (+15); 2.Neuquén 9 (+7); 3.Santa Cruz 8 (+4); 4.TdF 7 (-3); 5.Aysén 6 (-9); 6.Magallanes 5 (-14). Programación: Ronda Estímulo (puestos 5°/8°): 15:00Santa Cruz(3° A)-Chubut (4° B) y Río Negro (3° B)-TdF (4° A).

Masculino: Zona A: Resultados: 4° fecha: Chubut-TdF 3-0 (25-8/25-17/26-24); Aysén-Bío Bío 0-3; Río Negro-Los Lagos 3-0. 5° fecha: Aysén-Chubut 1-3; Río Negro-TdF 3-0 (25-14/25-12/25-21); Bío Bío-Los Lagos. Posiciones: 1.Río Negro 10; 2.Chubut 9; 3.Bío Bío 8; 4.Los Lagos 7; 5.Aysén 6; 6.TdF 5. Programación: Puestos 11°/12°: 19:00 TdF (6° A)-Santa Cruz (6° B).