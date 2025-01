La tercera temporada de Invicible llega pronto pero ante tenemos el último trailer

La serie animada de superhéroes que arrasa en el mundo, estrenará dentro de poco su tercera temporada, pero antes tenemos un últimos vistazo.

En pocos días tendrá lugar uno de los regresos más esperados, el de Mark Grayson (Steven Yeun) con la tercera temporada de “Invincible”. Antes de que la acción, los golpes y la sangre invada el streaming, se lanza el avance final de esta aclamada serie de superhéroes.

La tercera temporada de “Invincible” sigue al héroe titular mientras lucha con el hecho de sus variantes del multiverso son villanos violentos y muy poderosos. En paralelo, Nolan (JK Simmons) se da cuenta que extraña su vida en la Tierra, vida que llevaba junto a Debbie (Sandra Oh) y Mark. De todas formas hay muchos problemas más en camino para Mark y los suyos. La nueva temporada también hará foco en cómo nuestro héroe elige ayudar a los demás antes de arreglar lo que está mal con él.

El nuevo avance ONE WEEK until Season 3!!! We'd give you a new trailer, but then we'd run the risk of spoiling a bunch of insane stuff you're going to see. So this is all we got. pic.twitter.com/Hw7R0HX22E— INVINCIBLE (@InvincibleHQ) January 30, 2025

El último trailer tiene algunas escenas no vistas en los videos previos, y nos adelanta a Invencible luchando con distintos villanos, además se puede ver que el héroe luce su nuevo traje. También tenemos a Atom Eve (Gillian Jacobs) repartiendo golpes. Al final tenemos a Mark frente a Cecil Stedman, demostrando que la relación entre ambos casi está rota. El joven no tolera los métodos del director de la Agencia de Defensa Global y Cecil tiene un ejército de robots para hacer que Mark respete.

Además de las nuevas situaciones que ofrecerá la S3 de “Invencible”, también tendremos nuevas caras, mejor dicho, nuevas voces. Los nuevos episodios presentarán a Aaron Paul como Powerplex, un villano que busca venganza después de que Mark causara accidentalmente una tragedia personal en su familia. También está John DiMaggio como The Elephant y Simu Liu como Multi-Paul, el hermano de Dupli-Kate. Otras de las estrellas que suman son Jonathan Banks (Breaking Bad) y Doug Bradley (Hellraiser) pero en papeles aún sin revelar.

El regreso de “Invincible” el jueves 6 de febrero en Prime Video. Ese día se lanzarán los primeros dos episodios. Luego los estrenos serán un episodio por semana.