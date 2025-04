La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer un video inédito del Papa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer un video inédito en el que el papa Francisco habló sobre México y la Virgen de Guadalupe.

BUENOS AIRES (NA).- «Me lo envió una persona (para) los mexicanos y las mexicanas. Tenía mis dudas (de difundirlo) porque tiene una parte religiosa pero la parte final es muy bonita», expresó la mandataria al dedicar las imágenes al pueblo de México, en particular a los católicos.

En el video, Francisco recordó que viajó dos veces a México, primero, cuando era sacerdote, para un Congreso y luego ya como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica.

«Cuando estuve como Papa, la cosa que más me acuerdo fue cuando estuve sentado mirando a la guadalupana. Se me pasó el tiempo, me tuvieron que sacar porque no me di cuenta», afirmó.

También consideró que los mexicanos tienen «una gran suerte» por contar con «la señora», la Virgen de Guadalupe.

«Es la madre de Dios por quien se vive, no lo olviden. Recurran a ella. Me dicen que todos los mexicanos son guadalupanos, incluso los que no creen en Dios, sigan siendo guadalupanos, que Dios los bendiga», concluyó.

Por otra parte, la presidenta confirmó que ella no viajó a Roma para el funeral de Francisco, según un informe del sitio Actualidad RT.

El Gobierno de México estuvo representado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. FOTO: XINHUA/NA