La OEA denunció una “manipulación aberrante” de las elecciones presidenciales en Venezuela

La Organización de Estados Americanos (OEA) denunció este martes que las presidenciales del domingo en Venezuela, en las que fue declarado vencedor el presidente Nicolás Maduro, sufrieron “la manipulación más aberrante”.

BUENOS AIRES (NA).- Así lo indica un comunicado de la oficina de su secretario general, Luis Almagro.

Por otra parte, el Consejo Permanente de la OEA convocó para el miércoles una reunión extraordinaria para “abordar los resultados del proceso electoral” en Venezuela.

“A lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante”, asegura el texto.

En el comunicado, la Secretaría General indicó que “el CNE (Consejo Nacional Electoral) aún no ha podido presentar las actas por las que habría ganado, lo cual a esta altura sería risible y patético si no fuera trágico”.

“El manual completo del manejo doloroso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela la noche del domingo, en muchos casos de manera muy rudimentaria”, se lamentó Almagro.

En opinión de Almagro, “resulta imperioso” que Maduro acepte las actas en poder de la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, según las cuales habrían ganado las elecciones.

Para el uruguayo Almagro, Maduro debería “en consecuencia, aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela”.

“De no hacerlo, sería necesaria la realización de nuevas elecciones” con la presencia de observadores electorales de la Unión Europea y la OEA, según señala el comunicado.