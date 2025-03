La inteligencia artificial reveló las frases que más repiten las personas seguras de sí mismas

La herramienta tecnológica determinó las expresiones más utilizadas por quienes cuentan con mayor confianza en sus propias capacidades. ¡No te lo pierdas!

La inteligencia artificial es un elemento muy utilizado para hacer diferentes preguntas difíciles de contestar o crear imágenes y en esta oportunidad, se le pidió a la herramienta que determinara cuáles son las frases que más repiten las personas seguras de sí mismas.

Se explicó que las palabras que utilizamos a diario no son solo vehículos de comunicación, sino también reflejos de nuestros pensamientos, sentimientos y percepciones sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. El análisis de lenguaje del asistente virtual ChatGPT reconoció un vínculo significativo entre ciertas frases y la confianza consigo mismos.

Las frases que más repiten las personas seguras de sí mismas, según la IA

La inteligencia artificial indica que las frases que utilizan las personas más seguras de sí mismas, son las siguientes:

“Sé que puedo manejarlo”:

Se trata de una frase que transmite una actitud de control y confianza frente a cualquier situación por más compleja que sea. Los psicólogos indican que las personas que la repiten suelen sentirse capaces de resolver problemas y asumir retos con serenidad. Al expresarla, sabe reconocer la capacidad de cada individuo para enfrentar la adversidad, lo que resulta clave para tomar decisiones.

“No tengo miedo de equivocarme”:

Suele ser repetida por personas que ven el error como una oportunidad para aprender. No lo ven como un obstáculo y esta mentalidad refuerza la resiliencia y permite el crecimiento. El error deja de ser una amenaza para quienes se sienten seguros de sí mismos, convirtiéndose en un recurso que les permite evolucionar.

“Voy a intentarlo de nuevo”:

Es un rasgo esencial de la autoconfianza y los expertos sostiene que quienes usan esta frase muestran disposición a superar fracasos o rechazos con determinación. Esta actitud es clave para mantenerse enfocado en objetivos a largo plazo, reflejando perseverancia y autocompromiso.

“Estoy orgulloso de lo que he logrado”:

Fortalece el autoestima y ayuda a enfrentar nuevos desafíos con confianza. Es una frase que permite construir un sentido de logro que refuerza la identidad y la autopercepción.

“No me preocupa lo que piensen los demás”:

Es una frase que denota una fuerte autoconfianza y las personas que la dicen, suelen priorizar sus propios valores y objetivos sin dejarse influir por las opiniones de terceros. No significa ser arrogante, sino que tienen la claridad sobre sus propósitos y no se dejan paralizar por el juicio externo.