Kung Fu Panda 4 se mantiene en el primer lugar de la taquilla estadounidense

Kung Fu Panda 4 se mantiene en la cima del cine estadounidense por segundo fin de semana consecutivo tras su estreno a nivel mundial. ¿Cuándo lleva recaudado hasta ahora?

En su segundo fin de semana de estreno, Kung Fu Panda 4 se mantuvo en el primer lugar de las taquillas en los cines de Norteamérica. La película de Universal y DreamWorks Animation ganó 30 millones de dólares en ventas de entradas, según estimaciones de los estudios del domingo.

La franquicia ha generado más de 1.900 millones en taquilla desde su lanzamiento en 2008 y generó varias series animadas, cortos, videojuegos y un especial navideño. La cuarta entrega, que se exhibió en 4067 cines de América del Norte, ya ha recaudado 107,7 millones de dólares a nivel nacional.

Dune: Parte dos quedó en segundo lugar en su tercer fin de semana de estreno, con 29,1 millones de dólares. Ha ganado 205,3 millones de dólares a nivel nacional.

La primera película, que se estrenó simultáneamente en cines y en streaming, alcanzó un máximo de alrededor de 435 millones de dólares a nivel mundial, mientras que la parte dos ya recauda casi 500 millones de dólares en todo el mundo.

A continuación, la venta estimada de entradas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

Kung Fu Panda 4 – 30 millones de dólares

Dune: Part Two – 29,1 millones

Arthur the King – 7,5 millones

Imaginary – 5,6 millones

Cabrini – 2,8 millones

Love Lies Bleeding – 2,5 millones

Bob Marley: One Love – 2,3 millones

One Life – 1,7 millones

The American Society of Magical Negroes – 1,3 millones

Ordinary Angels – 1 millón de dólares