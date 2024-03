Israel ofrecerá una tregua de seis semanas en Gaza a cambio de 40 rehenes

Israel enviaba este lunes una delegación de alto nivel encabezada por su jefe del Mosad a Qatar para mantener conversaciones con Hamás con el fin de garantizar una tregua de seis semanas en Gaza, en virtud de la cual los milicianos palestinos liberarían a 40 rehenes, según informó un representante israelí.

JERUSALEN, EL CAIRO Y GINEBRA (Reuters /Na).- Esta fase de las negociaciones podría durar al menos dos semanas, estimó el representante, señalando las dificultades que podrían tener los delegados extranjeros de Hamás para comunicarse con el grupo en el enclave asediado tras más de cinco meses de guerra.

Por otra parte, las autoridades israelíes denegaron el permiso para que el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) entrara en la Franja de Gaza este lunes, denunciaron la UNRWA y el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, calificándolo de medida sin precedentes.

El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, hablando junto al ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Sameh Shoukry, en una conferencia de prensa en El Cairo, declaró que tenía la intención de ir a Ráfah este lunes.

“Pero hace una hora he sido informado de que mi entrada en Ráfah ha sido denegada”, declaró.

La UNRWA, fundada en 1949, proporciona ayuda y servicios esenciales a los refugiados palestinos y es el mayor proveedor de este tipo en Gaza.

Además, el jefe de la Organización Mundial de la Salud expresó este lunes su preocupación por el hospital de Al Shifa, en el norte de Gaza, tras una incursión israelí en el lugar.

“Los hospitales nunca deberían ser campos de batalla. Estamos terriblemente preocupados por la situación en el hospital Al Shifa, en el norte de Gaza, que está poniendo en peligro a trabajadores sanitarios, pacientes y civiles”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus en la plataforma de medios sociales X.

Las autoridades sanitarias palestinas afirmaron que la operación israelí había causado múltiples víctimas y desatado un feroz incendio, mientras que el ejército de Israel afirmó que el lugar estaba siendo utilizado por dirigentes de Hamás.

La escasez de alimentos en algunas zonas de la Franja de Gaza ya superó con creces los niveles de hambruna, y la muerte masiva es inminente si no hay un alto el fuego inmediato y un aumento de los alimentos en las zonas aisladas por los combates, declaró el lunes el Observatorio Mundial del Hambre, de acuerdo con otro cable de Reuters fechado en El Cairo, Jerusalén y Londres.

De su lado, Israel pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no emita órdenes de emergencia para que incremente la ayuda humanitaria a Gaza con el fin de hacer frente a una hambruna inminente, desestimando la petición de Sudáfrica de que lo haga por considerarla “moralmente repugnante”, según un cable de Reuters fechado en La Haya.

Foto Portada: Crédito Elplural.com