Juegos Evita, Uno de Antueno es campeón

En la segunda jornada competitiva de los Juegos Deportivos Evita, que se desarrollan en Mar del Plata, el atleta Uno de Antueno ganó la medalla de oro en salto en alto, con 1,80 metros: empezó en 1,55, pasando la varilla al 1° intento, al igual que en 1,60 y 1,65. El 1,68 lo pasó en el 3° salto (rehusó el 1°), y el 1.71 en el 2°.

RIO GRANDE.- Superó el 1,74 y el 1,78 en el 1° intento, y el 1,80 en el 2°.

Lo escoltaron Agustín Munich (Entre Ríos), con 1,77; y Santiago Benítez (Santa Cruz), con 1,71.

El ushuaiense además fue 7° en 110 metros con vallas (16.91), mientras que su par Isabella Bianchi quedó 4° en salto en alto (1,43), y 5° en 80 metros con vallas (13.46)

En judo, los riograndenses Uriel Farías (-53 kilos) y Sergio Legue (-64 kilos) quedaron al frente de sus respectivas zonas, y pasaron a la Ronda Campeonato. NATACION. La tercera jornada en la pileta.

Más individuales

En Gimnasia Artística, Umma Vera, Zaira Cardozo y Rebeca Oyarzo se ubicaron en el octavo lugar en suelo. Sus compañeras de gimnasia rítmica ingresaron a las finales, y mañana irán por tres medallas. FUTSAL. Entre los 8 mejores, hoy enfrentarán a Entre Ríos (10:10) y San Luis (16:20).

En Tiro con Arco, Renzo Monchietti arribó hasta los cuartos de final, mientras que Gianinna Fernández finalizó su actuación en los octavos de final, una ronda antes.

Asimismo, en la primera jornada de Tiro Olímpico, Jonás Ugrina finalizó 2° (284 puntos), y Nerea Pardo aparece 3° (276 puntos). HANDBALL PLAYA. A las 14:00 cotejarán con Catamarca.

Por su parte, en atletismo adaptado, Mahia Alonso corrió en solitario los 200 metros llanos T13 (30.41).

En Levantamiento Olímpico, las actuaciones más destacadas en la ronda preliminar fueron las de Tomás Cortés (2° en -81 kilos), Valentina Castro (3° en -49 kilos) y Priscila Ceballos (3° en -55 kilos).

En Boxeo, Facundo Ernaga cayó en los octavos de final de -54 kilos ante Bryan Silva (CABA), quien con muchos amagues y guardia baja, pegó y provocó una cuenta de protección cuando finalizaba el 1° asalto (de 2’ de duración). Rapidísimo, zurdo, con muy buen juego de piernas, el metropolitano se dedicó más a la ofensiva en la segunda vuelta, y a Ernaga (único representante fueguino en esta disciplina) le costó muchísimo hacer llegar sus envíos sobre el cuerpo del oponente. GIMNASIA RITMICA. Pasaron a las finales, y mañana buscarán las medallas, en la última jornada.

Los equipos

Ambos conjuntos fueguinos de futsal se instalaron en la Ronda Campeonato (puestos 1° al 8°). Las mujeres, con tantos de Soledad Gonzales, Jorgelina Vallejos y Bárbara Aguirre, vencieron por 3-1 a Córdoba, y hoy enfrentarán a Santa Cruz (9:00) y San Luis (16:20). TIRO CON ARCO. Gianinna Fernández llegó hasta los octavos.

Para los varones, que vencieron por 5-3 a San Juan, convirtieron Benjamín López (2), Lisandro Miranda, Mateo Torres y Bautista Balcázar. Este jueves se las verán con Entre Ríos (10:10) y San Luis (16:20).

El Badminton masculino individual cayó 2 a 0 frente a Santa Cruz y la dupla mixta de Abigail Franco y Bautista Martínez venció por 2-0 a Chubut. BADMINTON. La dupla mixta se medirá desde las 10:40 con sus pares de Córdoba.

Programación

En los cuadros adjuntos aparece la programación de los deportes individuales, y de aquellos de conjunto, junto a los resultados de la etapa clasificatoria, y el próximo partido, con los probables rivales.

PROGRAMACION PARA LOS FUEGUINOS

Hora Disciplina Detalle

08:00 Gimnasia Artística hasta las 20:00

09:00 Natación

09:00 Canotaje hasta las 16:00

09:00 Levantamiento Finales B: Damas (59/64/+64)

09:00 Levantamiento Finales B: Varones (73/81/+81)

09:00 Ciclismo Omnium Mixto

09:00 Boccia Sub 18 mixto

10:00 Skate Femenina (clasificación)

10:30 Skate Masculina (clasificación)

10:00 Tiro 2° día (hasta las 16:00)

10:30 Tiro con arco Equipos Mixto (elim)

12:00 Levantamiento Finales A: Damas (49/55)

12:00 Levantamiento Finales A: Varones (61/67)

12:00 Triatlón Femenino

13:00 Triatlón Masculino

13:00 Estilo libre Masculino/femenino

13:00 Atletismo Adaptado hasta las 17:00

14:00 BMX Estilo libre Masculino/Femenino

EQUIPOS

Badminton (Sub 16): Single femenino: 0-2 (16-18/11-15) vs. Córdoba; 0-2(11-15/9-15) vs. Chubut; 11:30 vs. Corrientes. Single masculino: 0-2 (6-15/4-15) vs. Córdoba; 0-2 (8-15/7-15) vs. Santa Cruz; 9:50 vs. CABA. Doble mixto: 0-2 vs. Corrientes (13-15/12-15); 2-0 (16-14/15-3) vs. Catamarca; 10:40 vs. Córdoba. Básquetbol 3×3 (Sub 16): Femenino: 7-15 vs. Mendoza; 1-12 vs. Tucumán; 2-16 vs. Río Negro; 11:20 vs. Salta. Masculino: 4-12 vs. Jujuy; 6-11 vs. Catamarca; 9-8 vs. Tucumán; 10:20 vs. Chubut. Futsal (Sub 16): Femenino: 2-2 vs. Río Negro; 3-1 vs. Córdoba. Posición: 1°. Ronda Campeonato (1°/8° puestos): 9:00 vs. Santa Cruz; 16:20 vs. San Luis. Masculino: 7-2 vs. CABA; 5-3 vs. San Juan. Posición: 1°. Ronda Campeonato (1°/8° puestos): 10:10 vs. Entre Ríos; 16:20 vs. San Luis. Handball Playa (Sub 16): Femenino: 0-2 (8-22/9-14) vs. CABA; 2-0 (11-5/10-6) vs. Buenos Aires. Posición: 2°. Ronda Estímulo (9°/16° puestos): 14:00 vs. Catamarca; Viernes 9:00 (perdedor)/9:35 ganador vs. Chubut/Chaco. Masculino: 0-2 (12-15/15-20) vs. Tucumán; 0-2 (4-24/6-24) vs. Misiones. Posición: 3°. Ronda Consuelo (17°/20° puestos): 10:10 vs. Córdoba; Viernes 14:00 vs. Chaco/Buenos Aires.

Hockey (Sub 16): Femenino: 0-4 vs. Corrientes; 3-1 vs. Chubut. Posición: 2°. Ronda Estímulo (9°/16° puestos). Masculino: 0-1 vs. Entre Ríos; 0-11 vs. Mendoza. Posición: 3°. Ronda Consuelo (17°/20° puestos). Rugby (Sub 16): Femenino: 0-22 vs. Santa Cruz;5-43vs. Río Negro.Posición: 3°. Ronda Estímulo (9°/16° puestos): 10:40 vs. Santa Cruz; 15:40 perdedor/16:30 ganador vs. Misiones/Catamarca. Masculino: 36-0 vs. Tucumán; 0-36 vs. Catamarca. Posición: 2°. Ronda Estímulo (9°/16° puestos): 14:25 vs. Chubut; Viernes perdedor 9:25/ganador 10:15 vs. Santa Fe/Santa Cruz.

Voleibol (Sub 15): Femenino: 0-2 (17-25/23-25) vs. Buenos Aires; 0-2 (8-25/8-25) vs. San Luis. Posición: 3°. Ronda Consuelo (17°/20° puestos). Masculino: 0-2 (9-25/10-25) vs. Río Negro; 0-2 (12-25/18-25) vs. Santa Cruz. Posición: 3°. Ronda Consuelo (17°/20° puestos). Voleibol Playa (Sub 16) Femenino: 0-2 (7-21/4-21) vs. Santa Fe; 0-2 (14-21/11-21) vs. Catamarca. Posición: 3°. Ronda Consuelo (17°/20° puestos): 10:40 vs. Santa Cruz; Viernes 14:00 vs. Neuquén/Río Negro. Masculino: 0-2 (8-21/10-21) vs. Catamarca; 0-2 (9-21/8-21) vs. Neuquén. Posición: 3°. Ronda Consuelo (17°/20° puestos): 10:40 vs. San Luis; Viernes 14:00 vs. Chaco/Buenos Aires.

INDIVIDUALES

Boxeo (Sub 16): Masculino: -54 kilos (octavos de final): Facundo Ernaga PPP3 Bryan Silva (CABA). Tiro con arco (Sub 16): Femenino: Recurvo: 10.Gianinna Fernández 475. Masculino: 3.Renzo Monchietti 513. Tiro Olímpico (Sub 16): Femenino (1° día/15 participantes): 3.Nerea Pardo 276. Masculino (1° día/16 participantes): 2.Jonás Ugrina 284.

ATLETISMO FEMENINO (SUB 15)

600 metros: Serie 1 (participantes: 13): 13.Brisa Curtale (10) 2:45.62 (posición general: 24/24). 80 metros c/vallas: Serie 1 (8) (velocidad del viento: +0,9 metros/segundo): 8.Amy Vargas (09) 15.06 (18/24). Serie 3 (7) (+1,9): 3.Isabella Bianchi (09) 13.36. Final A (8) (+0,1): 5.Bianchi 13.46. Salto en alto (12): 4.Bianchi 1,43. Martillo (3 kilos): Grupo 1 (12): 10.Gianela Adduci (11) 18,14 (22/22). Grupo 2 (10): 9.Julia Etchegoyen (11) 22,10 (16/22).

ATLETISMO MASCULINO (SUB 15)

600 metros: Serie 1 (participantes: 10): 4.Lautaro Arrieta (11) 1:34.70 (posición general: 17/31). Serie 2 (10): 10.Genaro Ojeda (09) 1:56.85 (31/31). 110 metros c/vallas: Serie 2 (6) (velocidad del viento: 1,7 metros/segundo): 2.Arrieta 17.25. Serie 3 (7) (+1,2): 4.Uno De Antueno (09) 16.33. Final A (7) (+1,8): 7.De Antueno 16.91. Final B (8) (+0,2): 4.Arrieta 17.51 (12/20). Alto (11): 1.De Antueno 1,80. Jabalina (600 gramos) (11): 11.Leonel Sánchez (11) 38,06.

JUDO (SUB 14)

Femenino: -64 kilos (Zona 4): Abril Villafuerte (U) perdió con Entre Ríos (ippón) y Río Negro (ippón), y le ganó a Corrientes (ippón). Posición: 3°. + 64 kilos (Zona 2): Martina Bastidas (U) perdió con Tucumán (ippón), San Luis (ippón) y Jujuy (ippón). Posición: 4°. Masculino: -44 kilos (Zona 1): Miqueas Casagrande (U) perdió con Chubut (ippón), Santa Cruz (ippón) y Tucumán (wazari). Posición: 4°. -53 kilos (Zona 4): Uriel Farías (RG) perdió con Santa Cruz (ippón), le ganó a catamrac (ippón) y Misiones (ippón). Posición: 1°. -64 kilos (Zona 4): Sergio Legue (RG) le ganó a Chubut (ippón) y Catamarca (ippón), y perdió con Corrientes (wazari). Posición: 1°. + 64 kilos (Zona 2): Valentino Tula (U) perdió con Río Negro (ippón), Salta (ippón) y Catamarca (ippón). Posición: 4.

LEVANTAMIENTO OLIMPICO (SUB 16)

Ronda de clasificación: Femenino: -49 kilos (participantes: 10): 3.Valentina Castro (08) 93 kilos (Arranque: 40/3°; Envión: 53/3°). -55 kilos (12): 3.Priscila Ceballos (09) 98 (A: 43/3°; E: 55/2°). -59 kilos (10): 6.Melina Portillo (10) 85 (A: 37/6°; E: 48/5°). -64 kilos (14): 8.Guadalupe Castellano (10) 90 (A: 40/8°; E: 50/8°). Masculino: -61 kilos (13): 10.Máximo Almirón (09) 110 (A: 50/8°; E: 60/10°). -67 kilos (15): 7.Benjamín Camargo (10) 139 (A: 64/7°; E: 75/7°). -73 kilos (12): 9.Isaías Moyano (09) 139 (A: 59/10°; E: 80/7°). -81 kilos (14): 2.Tomás Cortés (08) 190 (A: 85/2°; E: 105/2°).

NATACION (SUB 14)

Femenino: 50m. Libre (participantes: 49): 48.Paulina Aramayo (13 años) 43.64. 50m. Pecho (34): 19.Zoe Cuéllar (13) 42.96; 23.Juliana Giménez (14) 45.53; Aramayo descalificada. 50m. Mariposa (40): 13.Cuéllar 35.58. Masculino: 50m. Libre (participantes: 50): 49.Martino Caccaldi (12 años) 41.23. 50m. Pecho (28): 13.Juan Rivero (13) 38.18; 23.Juan Portillo (13) 45.94. 50m. Mariposa (38): 37.Portillo 47.58; 38.Caccaldi 52.13.