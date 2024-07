Hechicería, realidades alternativas, demonios y más en el primer vistazo de Agatha All Along

El regreso de la hechicera Agatha Harkness tendrá lugar este año y para ir preparando al público se lanza el primer trailer.

Después de haber anunciado el título oficial, Marvel Studios lanza el primer trailer de “Agatha All Along” (Agatha en todas partes), la serie spin-off de “Wandavisión” centrada en el regreso de la poderosa hechicera interpretada por Kathryn Hahn.

“La infame Agatha Harkness se encuentra deprimida y sin poder después de que un adolescente gótico la ayuda a liberarse de un hechizo distorsionador. Su interés se despierta cuando le ruega que lo lleve al legendario Camino de las Brujas, un desafío mágico de pruebas que, si se sobrevive, recompensa a la bruja con lo que se está perdiendo. Juntos, Agatha y este misterioso adolescente forman un aquelarre desesperado y se lanzan a recorrer, recorrer y recorrer El Camino”, detalla la sinopsis oficial.

El primer trailer de “Agatha All Along” muestra que Agnes ha estado atrapada dentro de una oficial de policía. Mientras investiga un caso de asesinato, una misteriosa mujer se acerca para decirle que “una bruja la ha dejado en un hechizo distorsionador”. Acto seguido vemos como Harkness comienza a liberarse de sus ataduras.

Agatha tendrá una importante misión si es que quiere liberarse por completo del hechizo en donde la dejó Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) Demonios, hechicería y brujas se irán presentando en el camino de Harkness.

El video combina géneros, ya que comienza como un misterio de asesinato duro con Agatha convertida en una detective que investiga el cadáver de Wanda (después de su aparente final en”Doctor Strange in the Multiverse of Madness”) y cambiando a medida que llegan nuevas imágenes. Luego se desata el caos de brujas y Agatha se reúne con algunas viejas amigas hechiceras para recuperar su poder.

Además de Hann, la serie cuenta con las actuaciones de Aubrey Plaza, Joe Locke, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Debra Jo Rupp y más.

El trailer

“Agatha All Along” será uno de los estreno de este 2024, Marvel Studios anunció que el lanzamiento tendrá lugar el 18 de septiembre en Disney+ y con un especial de dos episodios.