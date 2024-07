House of the Dragon: por qué Aemond atacó a Aegon y qué sucede en los libros

Te explicamos qué sucedió en el último capítulo de la temporada 2 y cómo se diferencia de los libros.

El último capítulo de House of the Dragon (La casa del dragón) finalmente regaló a los fans lo que tanto estaban esperando: la Danza de Dragones. El episodio 4 de la segunda temporada, llamado ‘El Dragón rojo y el Dorado’, dejó un enfrentamiento épico entre los Verdes y los Negros y sus temibles bestias.

Claro que dicho enfrentamiento significó una baja para ambos bandos, ya que Rhaenys Targaryen (Eve Best) y su dragón Meleys no pudieron contra Aemond y Vaghar. Sin embargo, a la hora de lanzar el ataque, Aemond no dudó en atacar a su hermano, el rey Aegon y su dragón Sunfyre. Si bien la serie no lo confirma, todo parece indicar que el Aegon sigue con vida al final del episodio.

¿Quiso Aemond asesinar a su propio hermano?

Para Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), atentar contra la vida de su familia no es nada nuevo. Durante la primera temporada lo vimos atacar a sus sobrinos. Especialmente al final de la entrega anterior, cuando mató a Lucerys Velaryon y su dragón. En el cuarto episodios, Aemond repite su acción contra Rhaenys Targaryen. Su dragón, Vhagar, le arranca la cabeza a Meleys, el dragón de Rhaenys, y ambos se precipitan al vacío. Pero lo que más impactó a los fans, fue el intento de asesinato de Aegon.

Desde que los hijos de Alicent y Vicerys se han hecho presentes en la historia, hemos visto que Aemond siempre fue el blanco de burlas y acoso por parte de su hermano mayor y sus sobrinos. En el capítulo anterior de la temporada 2, Aegon (Tom Glynn-Carney) humilla a Aemond en el burdel. Esta situación, sumada a las anteriores, son motivo suficiente para Aemond para vengarse.

Pero esta sed de venganza no es la única motivación de Aemond. El joven Targaryen del parche está convencido que él sería mucho mejor rey que Aegon, algo que ha dejado en claro en más de una oportunidad. En la primera temporada, en el episodio 9, cuando Aemond va en busca de Aegon por toda la ciudad, no duda en pronunciar que él es el próximo en la línea de sucesión y siempre estará si vienen a buscarlo.

Tal como se puede observar en el cuarto episodio, Aemond siempre se ha mostrado como el más apto de los Verdes. No solo tiene el dragón más grande del reino, sino que es él quien ha estado planeando la guerra junto a Criston Cole.

Lo cierto es que este intento de fratricidio es una novedad en House of the Dragon, ya que en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin, en el que se basa la serie de HBO, ambos hermanos trabajan en conjunto en su ataque contra Rhaenys. Si bien Aegon resulta con algunas lesiones y quemaduras en su cuerpo, nunca se menciona que Aemond intenta matarlo.

Esta situación sin lugar a dudas abrirá un nuevo escenario en La casa del dragón y planteará una nueva brecha entre los Verdes y su misión por controlar el Trono de Hierro.