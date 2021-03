HBO: Las principales series y películas que llegan en marzo

COMPARTIR

















La cacería, Covid Diaries NYC y La cabaña siniestra figuran entre las propuestas de las señales de la cadena, que también estarán disponibles en su servicio de streaming HBO Go.

TU CASA ES MI CASA | Desde el 1º de marzo, a las 20, en HBO MUNDI

La serie documental de 12 episodios del reconocido cantautor brasileño Paulinho Moska recorre en cada capítulo un país de Latinoamérica y entrevista a personalidades del arte y la ciencia, a partir de las cuales luego compone canciones. América Latina es mucho más que sus tradiciones y raíces locales. En todo el continente, hay innumerables artistas, compositores, pensadores y científicos que exploran ideas nuevas y extremas. Paulinho Moska es un popular y carismático compositor brasileño que recluta estos talentos para componer canciones nuevas y emocionantes que celebran el potencial de nuestros países. En TU CASA ES MI CASA, personalidades locales y extremadamente populares se unirán a Moska en su búsqueda de razones para anticipar un gran futuro para nuestro continente. No solo se producirán las canciones esperadas, también generarán interpretaciones visuales de los logros locales, que Paulinho se tatuará en su propio cuerpo como muestra de su compromiso y entusiasmo por estas ideas. El proyecto revela una América Latina moderna y contemporánea. Una serie emocionante y movilizadora, que contempla las contribuciones latinas a los cambios globales.

COVID DIARIES NYC | Desde el 17 de marzo, a las 22.

Presenta las vidas de cinco jóvenes cineastas, con edades entre 17 y 21 años, que direccionaron las cámaras hacia sí mismos con el objetivo de contar las historias de sus familias durante la primera ola de la COVID-19 en Nueva York. Las filmaciones profundamente personales destacan la difícil situación de trabajadores esenciales y sus familias en el comienzo de la crisis por la pandemia, mientras enfrentaban al virus mortal en un país sacudido por los conflictos sociales. Con la animación original de Rosemary Colón-Martinez, COVID DIARIES NYC reúne a cinco valientes con sus historias, narradas en primera persona, que en algunos momentos llegan a romper el corazón. La historias presentadas son: “La única manera de vivir en Manhattan”, “Mi pánico al Covid” , “Cuando mi padre tuvo Covid” , “Nueva York sin salida” y “Familia en la primera línea”.

LA CACERÍA (THE HUNT) | 6 de marzo a las 22

Una sátira llena de acción en la que un grupo de elitistas caza a gente común por deporte hasta que una de las presas decide defenderse. Dirigida por Craig Zobel. Guion de Damon Lindelof y Nick Cuse. Protagonizada por Betty Gilpin, Emma Roberts, Hilary Swank y Justin Hartley.

DEEP BLUE SEA 3 | 6 de marzo, a las 20

La científica Emma Collins se enfrenta a la violenta descendencia de un tiburón modificado genéticamente cuando atacan un santuario ecológico. Protagonizada por Tania Raymonde, Reina Aoi, Nathaniel Buzolic y Bren Foster.

LA CABAÑA SINIESTRA (THE LODGE) | 13 de marzo, a la medianoche

Los directores de “Dulces Sueños Mamá” presentan la historia de Grace, una mujer que viaja con su prometido y sus hijos a una remota cabaña de invierno. Después de que una nevisca deja a Grace y a los niños aislados, lo que podría ser una ocasión para romper el hielo se convierte en una pesadilla cuando Grace es atormentada por aterradoras visiones de su infancia religiosa. Dirección de Veronika Franz y Severin Fiala. Protagonizada por Riley Keough, Jaeden Martell, Alicia Silverstone y Richard Armitage.

ESTAFADORAS DE WALL STREET (HUSTLERS) | 20 de marzo, a las 22

Jennifer Lopez protagoniza este filme inspirado en la historia real de un grupo de strippers que decide ir por más que un dólar de propina. Cansadas de los abusos del trabajo, Ramona (López) y otras strippers neoyorquinas le dan la vuelta al juego e idean un plan para desplumar a sus clientes más ricos, embarcándose así en una peligrosa ola de glamour y extravagancias. Dirección de Lorene Scafaria.

SECRETOS DE ESTADO (OFFICIAL SECRETS) | 27 de marzo

La nominada al Oscar® Keira Knightley protagoniza este drama basado en los hechos reales que llevaron a uno de los episodios definitorios del siglo XXI. Tras recibir un informe de la NSA, la agente de inteligencia británica Katharine Gun (Knightley) decide filtrar a la prensa un plan destinado a forzar al Consejo de Seguridad de la ONU a autorizar la invasión de Irak en 2003. Dirección de Gavin Hood.

NUEVOS EPISODIOS ESTRENO

BATWOMAN | TEMPORADA 2 | Viernes a la 22.

Javicia Leslie interpreta a Ryan Wilder, la primera Batwoman negra en una serie o película para la televisión. El reparto también cuenta con Dougray Scott, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang y Camrus Johnson. En la nueva temporada de BATWOMAN, cuando Ryan Wilder descubre el Batsuit de Kate Kane, no imagina cómo su vida está a punto de cambiar. Lesbiana, audaz y extremadamente inteligente, Ryan ve al Batsuit como su oportunidad para liberarse de un pasado difícil y convertirse en poderosa. En el comienzo de la temporada, usa los trajes de Kate Kane, pero a medida que crece en el rol, va creando su propio look para lanzarse a un viaje personal que la lleva de ser una sustituta – que vive en su van con una planta – a convertirse en una heroína con capa, muy segura de sí misma, que persigue a los villanos en el Batimóvil. Basada en los personajes de DC, BATWOMAN es una realización de Berlanti Productions en asociación con Warner Bros. Television.

LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER | TEMPORADA 8 | Lunes, a las 23:30.

Un abordaje satírico, perspicaz y con una investigación meticulosa sobre los acontecimientos actuales en los Estados Unidos y todo el mundo, LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER presenta la perspectiva hilarante y muy necesaria de Oliver sobre temas políticos, sociales y culturales importantes del momento. Con el país, y el mundo, afrontando la pandemia del coronavírus y el comienzo de una nueva administración en la Casa Blanca, la octava temporada del programa aclamado por la crítica promete abordar las principales noticias y también temas menos difundidos de un modo que informa y entretiene, combinando comentarios agudos, material grabado e invitados especiales.

ÚLTIMO EPISODIO Y FINALES DE TEMPORADA

ARDE MADRID | Episodio final el 2 de marzo, a las 23, en HBO MUNDI

Subdividida en ocho episodios, la producción está ambientada en la Madrid de 1961 e inspirada en la vida de la actriz norteamericana Ava Gardner. La serie sigue la historia de Ana Mari, una mujer de 30 y pocos años, soltera, que tiene una deficiencia física y es franquista. Por orden de Franco, es contratada para trabajar como empleada doméstica en la casa de la actriz estadounidense Ava Gardner con la misión de espiarla. Para ello, debe fingir estar casada con Manolo, un narcotraficante que pronto se convierte en el chofer de la artista. Él tiene sus propios planes para sacarle provecho a su posición. El reparto está integrado por Inma Cuesta, Paco León, Debi Mazar, Anna Castillo, Julián Villagrán, Fabiana García Lago, Osmar Núñez, Ken Appledorn, Moreno Borja y Miren Ibarguren.

ALLEN VS. FARROW | Episodio final el 14 de marzo, a las 23

Dirigido por los premiados cineastas de investigación Kirby Dick y Amy Ziering, y con producción de Amy Herdy, ALLEN vs. FARROW analiza cuatro décadas de titulares sensacionalistas para revelar la historia de uno de los más grandes y famosos escándalos de Hollywood: la acusación de abuso sexual contra Woody Allen. El documental presenta detalles sobre el caso en el que se vio involucrada Dylan, la hija de Allen con Mia Farrow, que en ese entonces tenía 7 años; el posterior proceso por la custodia de la niña, así como la revelación de la relación de Allen con la hija de Farrow, Soon-Yi; y las consecuencias polémicas del caso en los siguientes años. Hasta entonces reverenciados por su asociación en la pantalla y fuera de ella, la vida de Farrow y Allen se vio desgarrada por la difusión de las acusaciones de abuso y las alardeadas disputas que siguieron.

BEARTOWN | Episodio final el 22 de marzo, a las 21

Se centra en una comunidad con dificultades en Suecia, que deposita su sueño de revitalización en los hombros de los adolescentes de su equipo juvenil de hockey sobre hielo. Incentivados por su nuevo entrenador, el exjugador profesional Peter (Ulf Stenberg), y por la estrella en ascenso Kevin (Oliver Dufåker), los chicos finalmente tienen la oportunidad de ganar el título nacional, hasta que un acontecimiento violento amenaza con destruir a Beartown por completo. Escalofriante y honesta, la serie explora temas como trauma familiar, romance adolescente, verdades y mentiras, actos y consecuencias, y en última instancia, el coraje necesario para enfrentar al grupo y luchar por justicia.

LA ZONA | Episodio final el 26 de marzo, a las 21

Esta serie sigue al inspector de policía Héctor Uría, que vuelve a trabajar tres años después de sobrevivir a un desastre nuclear en la ciudad de Asturias, en el norte de España, para investigar una serie de asesinatos en la región. Cuenta con ocho episodios y relata los hechos que siguieron a la explosión nuclear en España, cuando se creó una amplia zona de exclusión para contener el riesgo de propagación radiactiva y los supervivientes se alojaron en una ciudad a 50 km de la planta. En la serie, en el aniversario del incidente, un hombre es encontrado muerto. Éste y otros sucesivos asesinatos llevan a Héctor, interpretado por Eduard Fernández (Biutiful y Todos ya lo saben), a iniciar una investigación. El problema es que, al hacerlo, se enfrenta a otros misterios, entre ellos la posible implicación de una gran corporación con los desastres locales.

HARD | Episodio final el 28 de marzo, a las 22:30

HARD sigue a Sofia (Natália Lage), una ama de casa dedicada y conservadora que debe reevaluar sus valores al descubrir que la herencia de su fallecido marido viene en el formato de una productora de películas pornográficas, Sofix. En los nuevos episodios, Sofia es seducida por el mundo porno haciendo realidad las fantasías de sus clientes, pero tiene que lidiar con los prejuicios de su familia y con la nueva carrera de Marcello (Julio Machado). Con dirección general de Rodrigo Meirelles, la serie de seis episodios de 30 minutos es una adaptación de la comedia francesa homónima, y ya tiene su tercera temporada confirmada.

LA PESTE T2 | Episodio final el 29 de marzo, a las 22

Cinco años después de la última gran epidemia de peste, Sevilla ha conseguido reponerse. Sigue manteniendo el monopolio del comercio con las Indias y su prosperidad va en aumento. Pero también la población se dispara alcanzando unos máximos históricos. El gobierno no es capaz de alimentar a sus habitantes ni de asegurarles unos servicios asistenciales mínimos. El descontento social crece y se cristaliza en el nacimiento de La Garduña, el crimen organizado, que ha tomado el control de la ciudad. Lejos de Sevilla, en Tierra del Fuego, Nuevo Mundo, Mateo recibe una carta de Teresa. Valerio está amenazado de muerte por La Garduña y le pide que vuelva para ayudarlo. Su vida corre peligro. La ciudad recibe a un nuevo Asistente, Pontecorvo. Su misión es poner orden en la ciudad y doblegar al hampa. Para ello se servirá de las dotes de Mateo y de la ayuda de un rufián infiltrado, Baeza. Teresa continúa la labor iniciada con Valerio de rescatar a mujeres de la prostitución. Ahora con un peligro añadido. La prostitución ilegal se extiende por toda Sevilla bajo el control de la mafia. Protagonizada por Pablo Molinero, Patricia López Arnaiz, Jesús Carroza y un gran elenco.

PAINTING WITH JOHN | Episodio final el 1º de marzo, a la 23

Una nueva serie original sin guion creada y dirigida por el famoso músico de culto, actor, director y pintor John Lurie. Siendo en parte un estilo tutorial de meditación y a la vez una especie de charla junto a la fogata, cada episodio de PAINTING WITH JOHN muestra al artista en su mesa de trabajo, donde perfecciona sus sofisticadas técnicas de acuarela y comparte sus reflexiones sobre qué aprendió de la vida. Combinando imágenes de pinturas de Lurie, música original e irreverentes opiniones sobre cómo explorar el lado artístico infantil, su ambivalencia en general sobre la fama y otros temas diversos, la serie nos recuerda la importancia de priorizar algún momento de cada día para la creatividad, la diversión y algunas travesuras.

Fuente: otroscines.com