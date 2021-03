Ganadores Golden Globes 2021

COMPARTIR

















Los premios se entregaron el domingo 28 de febrero.

Estas fueron las películas ganadoras de los Golden Globes 2021:

Mejor película (Drama)

Nomadland

También nominadas: Mank, Hermosa venganza, El padre, El juicio de los 7 de Chicago.

Mejor película (Musical o Comedia)

Borat 2

También nominadas: Hamilton, Music, Palm Springs, The Prom.

Mejor actriz (Drama)

Andra Day por The United States vs Billie Holiday

También nominadas: Viola Davis por Blue Lives Matter, Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer, Frances McDormand por Nomadland y Carey Mulligan por Hermosa venganza.

Mejor actor (Drama)

Chadwich Boseman por Blue Lives Matter

También nominados: Riz Ahmed por Sound of Metal, Anthony Hopkins por El padre, Gary Oldman por Mank y Tahar Rahim por The Mauritanian.

Mejor actriz (Musical o Comedia)

Rosamund Pike por I care a Lot

También nominadas: Maria Bakalova por Borat 2, Michelle Pfeiffer por French Exit, Anya Taylor-Joy por Emma y Kate Hudson por Music.

Mejor actor (Musical o Comedia)

Sacha Baron Cohen por Borat 2

También nominados: James Corden por The Prom, Lin-Manuel Miranda por Hamilton, Dev Patel por David Copperfield y Andy Samberg por Palm Springs.

Mejor actriz de reparto

Jodie Foster por The Mauritanian

También nominadas: Glenn Close por Hillbilly, Olivia Colman por El padre, Amanda Seyfried por Mank y Helena Zengel por Noticias del mundo

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya por Judas y el mesías negro.

También nominados: Sacha Baron Cohen por El juicio de los 7 de Chicago, Jared Leto por The Little Things, Bill Murray por On the Rocks y Leslie Odom Jr por One Night in Miami.

Mejor dirección

Chloé Zhao por Nomadland

También nominados: Emerald Fennel por Hermosa venganza, David Fincher por Mank, Regina King por One Night in Miami y Aaron Sorkin por El juicio de los 7 de Chicago.

Mejor guión

El juicio de los 7 de Chicago

También nominadas: Hermosa venganza, Mank, El padrey Nomadland.

Mejor película animada

Soul

También nominadas: Los Croods 2, Unidos, Más allá de la Luna y Wolfwalkers

Mejor película en idioma extranjero

Minari (Estados Unidos)

También nominadas: Another Round (Dinamarca), La llorona (Guatemala), The Life Ahead (Italia) y Two of Us (Francia)

Mejor banda sonora

Soul

También nominadas: Cielo de medianoche, Tenet, Noticias del mundo y Mank

Mejor canción original

"IO si"- The Life Ahead

También nominadas: “Fight for you” de Judas y el mesias negro, “Here My voice” de El juicio de los 7 de Chicago, “Speak Now” de One Night in Miami y “Tigers & Tweed” – The United States vs Billie Holiday

La ceremonia fue conducida por Tina Fey y Amy Poehler.

Por la pandemia, los famosos recibieron sus premios desde sus casos via videollamadas. Y el salón donde entregan habitualmente los premios contaba con mesas más separadas y ocupadas por trabajadores esenciales y socorristas.

Fuente: Cines Argentinos