HAF y Mercantil, final para alquilar balcones

Se disputaron los cuartos de final y las semifinales del torneo clausura 2024. Entre sábado y domingo la Casa del Deporte dejó out a cuatro elencos, siendo Mercantil y HAF los nuevos finalistas del Futsal AFA. Por segunda vez se encontrarán en una definición por el título.

USHUAIA.- (Fotos: Law Olguín).- No va más, el póster ya está colgado y la expectativa surcará los pasillos durante toda la semana. La jornada doble en Casa del Deporte culminó con lo que será una final esperada por muchos pero que no ha tenido espacio desde hace más de dos años y medio.

Es que la última vez que HAF y Mercantil se vieron las caras en un duelo directo por la gloria fue en la Copa Ushuaia del 2022, ahí, un HAF que llegaba como campeón y favorito cayó por penales ante un Mercantil que ahí justamente inició un nuevo ciclo de títulos que, al igual que el Rojinegro, no ha cesado hasta la fecha.

Por eso, los dos dueños absolutos del Futsal doméstico de los últimos años se volverán a enfrentar mano a mano por la Copa, sin tregua y sin escatimar, se viene el choque mas esperado en el fin del mundo.

El camino hacia el ring

La jornada del sábado no tuvo a estos dos contendientes, la razón es sencilla, es que HAF y Mercantil por su labor en la etapa regular del Clausura, se metieron como los dos mejores en las semis. Por eso, la pista verde tuvo como platos de entrada los cuartos de final en Casa del Deporte. Allí Camioneros y UOM abrieron el juego de cartas.

El choque no fue vistoso ni dinámico como se hubiese pensado, la intensidad se robó las luces de la velada, pero ese mismo condimento generó un juego trabado, rocoso y de pocas situaciones claras.

Bajo esas condiciones, Camioneros era el que imponía más que el rival, un UOM escaso de circulación que sufrió además las expulsiones de Fernández y Márquez y que caía 1-0. Pero UOM tiene estas cosas, en las llaves mata mata no duda y no recula. Entrega la piel y por eso contra todo pronóstico llegó a una igualdad ante el Camión para dejarlo out por penales y amargar una vez más a los verdes, situación que viene siendo una constante de los últimos tiempos.

El segundo capítulo del sábado enfrentó a Comercio y Galicia. Un choque con antecedentes que auguraban paridad en el desarrollo de las acciones, pero que nada de eso tuvo en este cruce. Es que Galicia no tuvo la lucidez de sus pibes ni la seguridad de sus experimentados y, por eso, cayó 6-3 sin atenuantes ante un Comercio sólido y práctico que rara vez lució desordenado y que cambió por gol cada fallo rival.

Semifinales, papá

Ya metidos en el domingo hicieron su presentación los dos en cuestión. Comercio y HAF, al igual que en las semis del Apertura, se midieron y se pesaron.

El marcador lo abrió el elenco de Ralinqueo, pero nunca manejó las acciones desde lo conceptual, en esa materia los de Hernández estuvieron más alertas y mas finos sobret odo a la hora de conectar y después de un doblete del uruguayo Morales el rojinegro lo dio vuelta para culminar con una goleada 5-1 y un nuevo pase a la final.

Por su parte, Mercantil cerró el telón de las semis ante un enérgico UOM, un Metalúrgico que presentó batalla como es habitual, pero que no pudo ante un Mercantil que no afloja y, salvo por alguna ocasión, no parece tener fisuras ni dudas.

El choque lo abrieron los de Bonvehi, la UOM llegó a la igualdad y supo sostenerse en partido por la jerarquía y temperamento de Lenti más el talento de Nahuel Romero. Sin embargo y como ya hemos marcado, no por nada Mercantil es uno de los máximos ganadores de este último tiempo, se quedaron los del CECU con un 4-3 merecido y accedieron a una nueva final.

Ahora no hay excusas, el tiempo y las circunstancias habían conspirado hasta ahora para que Mercantil y HAF o no se crucen o se crucen antes del partido final. Esta vez la bola cayó en el pleno y por eso rojinegros y azules se subirán al ring a saldar cuentas. Es que de los últimos ocho torneos domésticos cuatro han sido para el rojinegro y otros cuatro para los del CECU, la supremacía es total y necesita tener a un soberano definido la ciudad ya que en la cima no hay espacio para dos.