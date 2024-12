CIERG, Antártida y Misión, los campeones

El CIERG (Colegio Integral de Educación de Río Grande), el Colegio Provincial Antártida Argentina (CPAA) y la Misión salesiana se repartieron los títulos de handball, el pasado viernes 29 de noviembre, en el Polideportivo del Instituto María Auxiliadora (IMA), en la jornada de cierre de los Juegos Deportivos Intercolegiales Fueguinos 2024, que llevó adelante la Dirección Provincial de Educación Física, dependiente del Ministerio de Educación.

RIO GRANDE.- El CIERG fue el campeón en Sub 14 y Sub 16 masculino: en el encuentro de la categoría más chica, que abrió la actividad, los de camiseta dorada se impusieron por 32-19 (PT: 18-10) a sus pares del Colegio Provincial Comandante Luis Piedra Buena, con una docena de goles de Santiago Olguín. Mientras que en la división inmediata superior doblegaron por 42-17 (PT: 16-6) a Antártida Argentina, con 8 anotaciones de Joaquín Spilotti y del mencionado Olguín. CAMPEON II. El representativo del CIERG en Sub 16 masculino, que superó a Antártida Argentina.

Los de la Margen Sur vencieron al CIERG por 26-17 (PT: 18-10), en Libre masculino, con los tantos de Alan Rivera (10) y Alvaro Araujo (7), al tiempo que Misión salesiana dio la vuelta olímpica en Libre femenino, pese a caer 17-6 frente al CIERG, que presentó un número al reglamentario de jugadoras de esa categoría. CAMPEON III. Misión Salesiana sacó provecho de la cuestión reglamentaria en Libre femenino.

ANTARTIDA ARGENTINA 26 * 17 CIERG

Antártida Argentina: 1.Lucas Maciel; 2.Sebastián Guevara, 4.Matías Sánchez, 5.Jeremías Márquez (2), 7.Jeremías Hidalgo (1), 10.Fabricio Hidalgo, 12.Gastón Rueda (1), 13.César Lizarraga, 14.Adrián Alegre, 17.Danilo Almonacid, 18.Lucas Torres (2), 20.Juan Pablo Toribio (1), 21.Alvaro Araujo (7), 25.Alan Rivera (10), 27.Máximo Iglesia, 28.Galo Polo (1). E: Marcos Ledesma. CIERG: 20.Ignacio Lacovara; 1.Juan Hernández, 3.Ignacio Treitel (1), 6.Benjamín Córdoba (2), 7.Tomás Sambad (2), 10.Rodrigo Debreda (3), 11.Franco Morandi (4), 17.Lucas Fernández, 19.Matías Fraile (2), 23.Bruno Pastori (3). E: Luciano Obiol. A: Ramiro Ledo. PT: Antártida 18-10. Categoría: Libre masculino.

MISION SALESIANA GP * PP CIERG

Misión Salesiana: 2.Bianca Vargas, 4.Araceli Jara, 6.Alma Córdoba, 7.Luciana Benítez, 8.Agustina Arrúa, 9.Victoria Piris, 10.Martina Urquiza, 11.Martina Svetlitze, 13.Milena Aguilar, 14.Luciana Ojeda, 15.Florencia Mondaca. E: Eliana Carballo. CIERG: 1.Guadalupe Pérez, 2.Lara Daniels (2), 4.Kiara Vázquez (5), 5.Luisana Roldán (3), 7.Cielo Araya (4), 9.Aldana Barros, 10.Valentina Francece (3). E: Luciano Obiol. A: Ramiro Ledo. Nota: el partido finalizó 17-6 en favor del CIERG (PT: 10-2). Categoría: Libre femenino. SUBCAMPEONES. CIERG (Libre femenino) y Antártida Argentina (Sub 16 masculino).

CIERG 42 * 17 ANTARTIDA ARGENTINA

CIERG: 20.Ignacio Lacovara; 2.Benjamín Huellinz (3), 4.Bautista Treitel (3), 5.Joaquín Spilotti (8), 6.Benjamín Córdoba (3), 7.Tomás Sambad (5), 9.Santiago Olguín (8), 10.Rodrigo Debreda (5), 11.Juan Fraile (6), 13.Juan Arzondo (1). E: Obiol. A: Ledo. Antártida Argentina: 2.Benjamín Velázquez, 5.Nehemías Araujo (3), 6.Gonzalo Hermosid (3), 8.Santiago Guitián, 10.Fabricio Hidalgo (6), 11.Lautaro Yapura, 13.Gonzalo Aro, 14.Facundo Vaccari (4), 18.Danilo Almomacid, 30.Jonás Mamaní (1), 31.Elián Fernández. E: Marcos Ledesma. PT: CIERG 16-6. Categoría: Sub 16 masculino.

CIERG 32 * 19 PIEDRA BUENA

CIERG: 3.Ciro Visenzo, 5.Joaquín Spilotti (1), 7.Tomás Daniels (1), 9.Santiago Olguín (12), 10.Ivo Ventre, 11.Bautista Cortez, 13.Juan Arzondo (3), 14.Juan Fraile (9), 15.Franco Rizzi (6), 25.Lucio Weiss. E: Obiol. A: Ledo. Comandante Luis Piedra Buena: 12.Valentín Godoy; 2.Martín López, 3.Brando Rojas (1), 4.Alexander Aguirre, 5.Diego Escalante, 6.Santiago Rojas (1), 7.Maximiliano Alegre (2), 9.Tobías Escobar, 10.Emanuel Romero (3), 11.Rodrigo Escalante, 14.Tiago Escudero (12). E: Ramón Villarreal. PT: CIERG 18-10. Categoría: Sub 14 masculina.