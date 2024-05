Ha llegado el primer servicio de streaming para programas de televisión generados por IA

Si te gustan las tonterías surrealistas y confusas y el trabajo gratuito, este es el lugar para ti.

Si siempre pensaste que podías hacer un programa de televisión mejor que el de Hollywood, la IA está aquí para ayudarte a probar esa teoría en el de la peor manera posible.

showrunner es una plataforma similar a Netflix donde el contenido está creado completamente por IA. Creado por la startup de San Francisco Fable Studio, el servicio tendrá programas creados por cineastas y creadores de contenido. Pero, afirma la compañía, si alguien tiene ganas de más episodios, puede hacerlos en los suyos.

"La visión es ser el Netflix de la IA", dijo el director ejecutivo Edward Saatchi El reportero de Hollywood Jueves. "Tal vez termines todos los episodios de un programa que estás viendo y hagas clic en el botón para hacer otro episodio. Puedes decir de qué debería tratarse o puedes dejar que la IA lo haga por sí misma".



We believe the future is a mix of game & movie.



Simulations powering 1000s of Truman Shows populated by interactive AI characters.



🚨Welcome to Sim Francisco & Showrunner!🚨



SOUND ON!



Link to Signup in Bio pic.twitter.com/yptMocqOfW— The Simulation (@fablesimulation) May 30, 2024

La lista original de programas de Showrunner es principalmente animación. Salida del valle, que tiene un aspecto similar a parque del sur, Se burla de Silicon Valley y su primer episodio ya se puede ver. Spoilers: No es tan bueno y, francamente, es raro de ver. La animación está apenas animada, las voces son humanas pero robóticas y es difícil incluso entender cuáles son los chistes. Todo esto lo hace IA, por lo que nada de eso debería ser una sorpresa.



And, really, Simulations ALREADY power TV shows: in the NYC of imagination, Ross & Rachel walk past Carrie Bradshaw who's on her way to interview Logan Roy who just fired Elf's… pic.twitter.com/ASy1qk4FCQ— The Simulation (@fablesimulation) May 30, 2024

Hay un lista de espera para obtener acceso temprano a Showrunner y el sitio afirma que 50,000 personas ya están en la cola, lo que significa que tomará algo de tiempo antes de que puedas comenzar a hacer tus propios programas para disfrutar.