Este caso de Apple Watch podría matar a todos esos aspirantes a dispositivos de IA

El TinyPod aporta al reloj la satisfactoria navegación con rueda de clic del iPod, pero sus implicaciones para el futuro de Apple podrían ser mucho mayores.

En cuestión de dos meses, las esperanzas de Conejo R1 y IA humana Los dispositivos se estrellaron y se quemaron. Presentaron nuevos factores de forma radicales y prometieron acabar con nuestra adicción a las pantallas, pero cuando finalmente conseguimos nuestro manos a la obra, quedaron totalmente destruidos. Sin embargo, algunas personas no están listas para dejar de lado la idea de un dispositivo que ofrece funcionalidad de aplicación sin el atractivo de una pantalla grande y brillante. ¿Y si te dijera que la respuesta nos ha estado mirando a la cara? ?

El discurso del TinyPod es simple: es un caso para el reloj de manzana que le permite navegar por los menús con una rueda de clic que recuerda al iPod de la vieja escuela. La peor parte de Apple Watch está usando la corona digital para cumplir sus órdenes y ¿a quién no le encanta una rueda de clic? This summer. Live different pic.twitter.com/7qvu5Sm3Xv — 𝘁𝗶𝗻𝘆𝖯𝗈𝖽 (@thetinypod) May 24, 2024

En pocas palabras, esto contribuye en gran medida a hacer del Apple Watch una opción más atractiva como el único dispositivo que lleva consigo. No es tan interesante mirar como el Rabbit R1 o tener el fantástico proyector láser que ofrece Humane pin, pero el reloj hace lo que promete y funciona.

Desafortunadamente, sigue siendo un Apple Watch. Millones de personas los usan y todavía no se sienten obligadas a dejar sus teléfonos. Pero eso podría cambiar el próximo mes.

Se espera que el evento WWDC de Apple se centre en la integración de las últimas funciones de IA en sus dispositivos. El domingo, Mark Gurman de Bloomberg informó que Apple se ha estado reuniendo con Google y OpenAI sobre una posible asociación para integrar uno de sus chatbots en iOS 18. Apple no renuncia a su propia IA interna productos, pero reconoce que esas dos empresas están por delante en el espacio de los chatbots.

Luego, el jueves, La Información informó que El CEO de OpenAI, Sam Altman, ha cerrado oficialmente un acuerdo con Apple Esto potencialmente vale miles de millones de dólares. Esto fue algo impactante. Google tiene una relación de larga data con Apple y le paga al gigante de Cupertino. miles de millones de dólares por año ser el motor de búsqueda predeterminado en Safari. Es más, el principal rival de Apple, Microsoft, tiene una gran participación en OpenAI.

Todo esto es para decir que probablemente veremos la integración de ChatGPT en los productos Apple pronto y eso podría significar mucho más. poderoso Apple Watch. Rabbit y Humane afirmaron tener sus propias soluciones integradas en esos productos, pero la realidad es que ChatGPT todavía era la columna vertebral de la IA. Y luego ninguno de los productos funcionó.

El Apple Watch es capaz de hacer la mayor parte de lo que estos dispositivos de IA prometen y no hay ninguna razón para que no pueda hacer más en el futuro. Claro, puedes llamar a un Uber con el Rabbit R1 mientras la compañía de viajes compartidos retira su aplicación del Apple Watch en 2022. Pero el seguimiento de la ubicación de Rabbit está tan alterado que no hay razón para creer que el automóvil que usted pide llegará a algún lugar cerca de usted. Apple puede hacer que su reloj sea más útil (y realmente arreglar Siri), podríamos ver a los desarrolladores saltar para crear aplicaciones para él. phone of the year just dropped: KDDI's infobar apple watch case pic.twitter.com/kKlVJfeHsT— sam byford (@345triangle) May 30, 2024

Esto no significa que el TinyPod esté a punto de ser el próximo gran avance. Sabemos muy poco sobre él fuera del hecho de que Tiene una buena idea y un diseño atractivo. El sitio web de la empresa no incluye información fuera de su eslogan y “próximamente este verano”. No importa, otros estan trabajando sobre una idea similar. Pastel Es una funda para Apple Watch que se parece mucho a una versión más pequeña del Rabbit R1, completa con una rueda giratoria. Por supuesto, Apple podría simplemente crear sus propios casos nuevos si este es un comportamiento que quieren fomentar.

Solo estoy hablando de cosas, pero algo me dice que a Apple le gustaría seguir vendiendo miles de millones de iPhones, por lo que puede que sea lento. para hacer su reloj más versátil. No creo que estos dispositivos de inteligencia artificial alguna vez vayan a ser un reemplazo de los teléfonos inteligentes. Simplemente estaré feliz de guardar mi teléfono en un bolso o dejarlo en el auto hasta que sea totalmente necesario. Un TinyPod en mi bolsillo suena genial.