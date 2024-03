Fue promulgada la ley para el salvataje de la OSEF

La norma lleva el número 1540 y fue promulgada en forma exprés para poder ponerla en vigencia a partir de ayer. Por 6 meses, prorrogables a 12, el Ejecutivo podrá disponer de 75% de lo recaudado por el Fondo de Financiamiento de Servicios Previsionales.

USHUAIA.- El Gobierno provincial oficializó ayer la promulgación de la sancionada el lunes por la Legislatura con el objeto de financiar el déficit de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) que mantiene deudas con sus prestadores cerca 8 mil millones de pesos.

La norma, que lleva el número 1540, fue promulgada ayer por decreto 671/24, y reza textualmente: “Autorízase en forma extraordinaria al Poder Ejecutivo por un plazo de 6 meses a transferir hasta el 75% de lo recaudado por el Fondo de Financiamiento de Servicios Previsionales establecido en el artículo 43 de la ley provincial 440 y sus modificatorias, al sistema médico asistencial dependiente de la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSEF)”.

La misma aclara que “dichos fondos no podrán destinarse a cubrir erogaciones de gastos en personal de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto. El presente plazo podrá ser prorrogado por el Poder Legislativo por igual plazo previa presentación de informe de circunstancias sobre el devengamiento de los recursos. La presente norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el boletín Oficial de la Provincia”.

Ayer, el gobernador Gustavo Melella volvió a destacar la sanción de esta ley, diciendo que “no significa ningún incremento de impuestos ni se quitan recursos a la Caja de Previsión Social. Eran dos puntos que preocupaban tanto a los jubilados como al sector privado, pero quedó claro que esto no va a ocurrir. Ya he dicho que el sector privado no tiene que financiar ni la caja ni la obra social del sector público”, recalcó.

Asimismo, Melella subrayó que “tampoco es momento de discutir un aumento de los aportes de los trabajadores y trabajadoras. En este contexto eso no se puede plantear y hay que buscar herramientas alternativas como la que se aprobó para que OSEF siga brindando el mejor servicio a sus afiliados”.

Desde la bancada de FORJA, el legislador Federico Sciurano recordó que el dinero puesto a disposición de la OSEF se trata de un excedente en recursos que a noviembre pasado no existía y que de 200 millones se incrementó a 1723 millones. “Cuando hablamos de la OSEF hablamos de salud pública” al tiempo que evaluó que la realidad de la Caja de Previsión Social puede colaborar con el sistema asistencial”.

Por su parte, el titular de la bancada del MPF en la Legislatura, Pablo Villegas, recordó que es preciso que las autoridades de la Obra Social asistan a las reuniones de comisiones para debatir y brindar precisiones sobre la situación que vive el sistema asistencial, en particular desde la provisión de medicamentos y la de prestaciones médicas.

“Soy un convencido de que todos buscamos el mismo objetivo y que todos tenemos la necesidad de poder aportar para conseguir la mejor solución. Va a representar en los hechos que los medicamentos estén para nuestros afiliados”, cerró Villegas.