Familiares y amigos del asesinado Alexis Baciocchi pidieron justicia

Se reunieron en la noche del viernes en la vivienda donde fue asesinado Alexis Baciocchi, en el barrio Malvinas Argentinas de Río Grande. La abogada que representa a la familia del fallecido, adelantó que solicitarán la reconstrucción del hecho.

RÍO GRANDE.- Familiares y amigos de Alexis Baciocchi, el profesor de música que fue asesinado por Florencia Mancilla, el pasado 18 de diciembre de 2022, anoche se reunieron en la vivienda del fallecido, donde ocurrió el sangriento hecho, ubicada sobre la calle Punta Popper al 300 del barrio Malvinas Argentinas en esta ciudad.

Momentos de mucha angustia hubo en el lugar; la madre y la hermana del hombre asesinado, agradecieron el apoyo que brinda la sociedad en forma constante. En la parte frontal e interior de la vivienda, colocaron fotos del hombre asesinado, pancartas de pedido de justicia, globos negros y velas encendidas en una de las ventanas de la vivienda.

Niria, hermana de Alexis Baciocchi, habló con El Sureño

Dra. Arenas: “Pedimos la reconstrucción del hecho”

La abogada Sandra Arenas, quien junto a Érika Soto, son querellantes y representan a la familia del profesor de música asesinado, adelantó ante El Sureño que solicitarán en el juzgado que investiga la reconstrucción del hecho. “Se tiene que hacer, es un medio de prueba que está dentro del Código Procesal. No creo que habría inconvenientes para realizarlo. No comprendería porque no hacerlo”. Arenas opinó que “la semana que viene habrán respuestas”.

Más adelante dijo que “la familia espera justicia y que esta mujer este presa, detenida. Como última instancia, con una prisión domiciliaria, con tobillera electrónica porque es una mujer peligrosa”, destacó la abogada.