Expectativa antes del primer debate presidencial Biden – Trump

Los dos candidatos de mayor edad que jamás se hayan postulado para la presidencia de los Estados Unidos se reunirán el jueves en un debate televisado como ningún otro.

WASHINGTON (Reuters /NA).- Uno acusa a su rival de estar desquiciado y ser un peligro para la democracia, mientras que el otro tilda a su oponente de ser senil y corrupto.

El presidente Joe Biden, de 81 años, y el expresidente Donald Trump, de 78, están esencialmente empatados en las encuestas de opinión nacionales a menos de cinco meses de las elecciones del 5 de noviembre.

Pero muchos votantes siguen indecisos, lo que aumenta las apuestas en un debate que será visto más como posibles momentos de drama que como discusiones políticas entre el presidente demócrata y su rival republicano.

El primer debate presidencial de 2024 será transmitido desde Atlanta por CNN a las 21:00.

Ambos candidatos podrían enfrentar dudas sobre su aptitud para desempeñar el cargo, algo que los anteriores aspirantes a la presidencia no tuvieron, plantea un artículo de la agencia de noticias Reuters.

Trump afirma que Biden no es apto física y mentalmente para el cargo, mientras que Biden calificó a su predecesor de “desquiciado” y un peligro para las normas democráticas.

Los demócratas señalan el papel de Trump en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos por parte de sus partidarios, sus otros esfuerzos para anular las elecciones de 2020 y su condena el 30 de mayo por 34 delitos graves por su participación en un plan de dinero para mantener en silencio un presunto encuentro sexual con una estrella porno.

La fortaleza física y mental de Biden fue objeto de escrutinio y especulación mientras busca un segundo mandato de cuatro años.

Los críticos dicen que está desacelerando y señalan una serie de errores verbales pero sus aliados sostienen que está tan listo como siempre.

Trump se burló regularmente de Biden en sus mítines, sugiriendo que no está a la altura del cargo.

La edad del presidente también está en la mente de la mayoría de los votantes, incluidos los demócratas, y muchos espectadores estarán alerta ante cualquier señal de que Biden -o Trump- no está a la altura de la tarea.

CRÉDITO PORTADA: FOTO DE ARCHIVO: Imagen combinada que muestra al presidente estadounidense Joe Biden pronunciando comentarios sobre la reducción de costos para las familias estadounidenses, en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 19 de marzo de 2024, y al candidato presidencial republicano y expresidente estadounidense Donald Trump subiendo al escenario durante un mitin de campaña en Atkinson., New Hampshire, EE.UU., 16 de enero de 2024. REUTERS/Kevin Lamarque y Elizabeth Frantz/Foto de archivo.