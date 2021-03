Estaciones de servicio YPF ofrecerán descuentos a docentes

COMPARTIR

















Se trata de una promoción de “Vuelta a Clases”. El beneficio consiste en un 15% de descuento, con un tope de 300 pesos. La misma promoción está disponible en todo el país, para trabajadores del sector educativo de niveles inicial, primario, y secundario; en instituciones de gestión estatal o privada.

RIO GRANDE.- “Es el mismo beneficio que YPF viene ofreciendo al sector salud, y ahora lo amplió también para el sector educación. Es como incentivo para la vuelta a clases, para la comunidad educativa”, indicó Carlos Mann, gerente de Autosur.

Los beneficios, abarcan a docentes, directivos, asistentes, preceptores, administrativos o personal de maestranza. Para acceder, además, hay que ser socio Serviclub, tener un certificado emitido por la institución educativa o una constancia oficial que demuestre que la persona es parte de la comunidad de trabajadores de la educación (ejemplo: encabezado del recibo de sueldo con los datos generales). Al completar el formulario, el peso de la foto o archivo, debe ser inferior a 2MB, puede adjuntarse como JPG, PDF o DOC.

Los beneficios

15% de descuento en naftas pagando con la App YPF, tope semanal 300$ (para INFINIA, INFINIA DIESEL y SUPER. Válido todos los días). Un café con leche (entregado en vajilla de loza) + 1 medialuna en Full (gratis) sólo presentando tu DNI. Un servicio de escaneo del vehículo en Boxes (gratis) sólo presentando tu DNI. Luego de registrarse como socio Serviclub a través de la web, con la APP YPF, deberá cargar los datos para acreditar que es trabajador de la educación. La persona recibirá un mail con una constancia de que completó exitosamente el formulario. En 24 horas le llegará un segundo mail para confirmar que ya puede disfrutar del beneficio.

“Solo tienen que entrar a la página, en el sector ‘Personal educativo’: personaleducativo.YPF.com. Completan un formulario para adherirse. Después para certificar que es personal del sector, presentar una constancia o la parte del encabezado del Recibo de Sueldo, en la que figuran los datos, no los montos del sueldo”, confirmó Mann.

Carlos Mann, recalcó que por el momento, las estaciones de servicio YPF de la ciudad solo ofrecerán el descuento en la carga de combustible: “Al no contar con estaciones Full, no podemos ofrecer el servicio de café con la media luna. -Aclaró el gerente-. Pero cuando finalicemos la estación de Elcano, en un mes o un mes y medio, va a ser una estación enorme, con vista al mar, que antes no la tenía y ese espacio va a ser Full. Ahí podremos ofrecer el servicio con todos los beneficios”.

Finalmente, indicó que para octubre, se planifica que esté terminada la estación de servicio YPF que ya está siendo construida en la Margen Sur de la ciudad: “Esa va a ser una estación “Full Café”, porque es un poco más chica que la de Elcano, pero realmente va a tener también una vista hermosa al río. Así que vamos a tener tres estaciones de servicio con vistas muy lindas de la ciudad: la de circunvalación con vista a la Cordillera, la de Elcano con vista al mar y la de Margen Sur con vista al río”, concluyó.