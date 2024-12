El presidente Mulino reiteró la soberanía de Panamá sobre el Canal, ante los dichos de Trump

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reiteró la soberanía panameña sobre el Canal de Panamá, tras las recientes declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre su intención de recuperar el control de la vía marítima si no bajan los peajes aplicados a los barcos estadounidenses, pues a su consideración son «una estafa».

PANAMÁ (Xinhua/NA).- «El Canal de Panamá es de Panamá, de los panameños luego de una lucha generacional que comenzó el mismo día en que se firmó el Tratado Hay-Bunau Varilla», para la construcción de la vía interoceánica en 1903, afirmó el mandatario a pregunta expresa de la agencia de noticias Xinhua durante su tradicional conferencia de prensa semanal.

El mandatario se explayó al respecto: «No existe ninguna posibilidad de hablar nada que busque replantear la realidad jurídico-política del Canal de Panamá (…) Si por ahí viene la intención de hablar, pues no hay nada de qué hablar. El Canal es panameño, punto».

Mulino recordó los momentos que «ha sufrido» el país centroamericano en la relación con Estados Unidos a propósito del canal interoceánico.

«Se hicieron varios tratados que fueron adicionados al de 1903 en materia de ayudas económicas, pagos económicos que le hacía la antigua comisión del Canal de Panamá, que era un ente federal adscrito a la Presidencia de los Estados Unidos. Era una miseria lo que nos pagaban como país hasta 1999», expresó el presidente panameño.

El control de la vía interoceánica se mantuvo por parte de los Estados Unidos hasta la entrada en vigor de los Tratados Torrijos- Carter el 31 de diciembre de 1999, cuando los estadounidenses devolvieron la administración del canal a Panamá.

Mulino dejó en claro que esperará hasta que el nuevo Gobierno estadounidense entre en funciones, el 20 de enero de 2025, «para poder hacer lo que corresponde», aunque dijo que todavía no lo tiene definido.

«En este momento el señor Trump no es presidente ni tiene gobierno alguno. Así que me esperaré al 20 de enero para poder tener un gobierno enfrente con el cual poder conversar de este y de muchos temas que a Panamá le interesan en la agenda bilateral», expresó.

Entre los temas a consideración están el de la migración, «que tanto a él como a mí nos preocupa», el del narcotráfico, terrorismo y delitos internacionales, así como desarrollo y actividad económica en la región.

Sobre una posibilidad de bajar los peajes a los buques estadounidenses en el futuro, Mulino respondió tajante que «no, porque en el canal los peajes no se hacen al antojo del presidente ni del administrador, hay un proceso establecido para fijar los peajes que se ha respetado (…) es un proceso público y abierto».

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante una conferencia de prensa este jueves en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco.