El nuevo proyecto del director de Godzilla Minus One sería su respuesta a Oppenheimer

Nueva información apunta a que el responsable de la película que sorprendió a nivel mundial y hasta ganó un Oscar, tiene como próximo proyecto adaptar un manga/anime relacionado a la Segunda Guerra Mundial.

Godzilla Minus One fue una de las grandes sorpresas del año pasado. La nueva cinta del Rey de los Monstruos pisó fuerte en Japón y luego hizo lo mismo en el resto del mundo.

La cinta dirigida por Takashi Yamazaki también se hizo acreedora de varias distinciones, incluyendo un Oscar a Mejores Efectos Especiales. Mientras Godzilla Minus One conquista al público en Netflix, surge información sobre cuál podría ser el próximo trabajo de Yamazaki.

De acuerdo a nueva información, el director japonés estaría trabajando en la adaptación de un manga autobiográfico lanzado a mediados de los 70 y que en los 80 tuvo su versión de anime, Hadashi No Gen (Barefoot Gen en inglés o Pies Descalzos en español).

El manga escrito y dibujado por Keiji Nakazawa se basa en experiencias personales tras haber sobrevivido a la bomba atómica lanzada en Hiroshima el 6 de agosto de 1945.

Esta historia aborda de forma cruda y veraz lo que vivió Nakazawa el funesto día de la explosión y luego por las consecuencias de la explosión nuclear, como la muerte de gran parte de su familia. La versión de anime llevó hasta el más mínimo detalle, algo que dejó atónito al público.

La información desprendida del productor y ex fundador de Gainax, Toshio Okada, sostiene que Takashi Yamazaki está en negociaciones para que la adaptación de Hadashi No Gen sea su siguiente película. Takashi Yamazaki's next film will likely be an adaptation of Keiji Nakazawa's seminal manga series Barefoot Gen, says anime producer Toshio Okada.



The manga is a retelling of its author's own experience as a victim of the atomic bombing of Hiroshima. pic.twitter.com/IqROIhAfZz— Kaiju No. 14 (@14_kaiju) June 5, 2024

En Oppenheimer se retrató la experiencia de físico teórico y las personas que llevaron adelante la bomba, suceso que cerró la Segunda Guerra Mundial tras el bombardeo a Japón. De concretarse este proyecto, Japón tendría la contraparte a la película de Christopher Nolan.