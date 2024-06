Lenny Kravitz reveló que lleva nueve años de abstinencia sexual: sus motivos

El reconocido músico contó los motivos por los cuales decidió dejar de tener relaciones sexuales.

En las últimas horas, el reconocido cantante Lenny Kravitz hizo una inesperada confesión y sorprendió a todos. Es que no es novedad que el músico, de 60 años, llama la atención con su físico y las fotos que comparte en sus redes sociales.

En una entrevista con el diario británico The Guardian, el artista reveló que lleva nueve años sin tener relaciones sexuales. Además, contó los motivos que lo llevaron a tomar esta drástica decisión.

Kravitz explicó que esta prolongada abstinencia sexual fue motivada por el deseo de no repetir los errores de infidelidad que cometió su padre, el productor de noticias Sy Kravitz, quien engañó a su madre, la actriz Roxie Roker, conocida por su papel estelar en la serie The Jeffersons.

“Después del matrimonio, me volví más como él. Me estaba convirtiendo en alguien que jugaba con los sentimientos de los demás. Y no me gustó. No quería ser ese tipo de persona. Así que tuve que abordar eso y me llevó años. Lo primero que hice fue asumir la responsabilidad y el resto fue mantener la disciplina y no dejar que mis propios deseos se apoderen de mí”, expresó en relación a su separación de Lisa Bonet.

Y, agregó: “Me califiqué como ‘mujeriego’ durante un tiempo después de mi separación. Salí a conquistar mujeres y no pude afianzar ninguna relación”.