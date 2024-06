Es oficial: la saga de Los juegos del hambre confirmá una nueva película para 2026

Tras el anuncio de un nuevo libro, Lionsgate confirmó que la franquicia sumará una nueva película que se estrenará en noviembre de 2026. A continuación todos los detalles.

La franquicia de Los juegos del hambre se ha posicionado como una de las más exitosas de los últimos tiempos. Los libros no solo marcaron un antes y un después en el género Young Adult distópico, sino sus adaptaciones cinematográficas, que irrumpieron en la pantalla grande a partir del año 2012 con Jennifer Lawrence de protagonista.

En las últimas horas el mundo entero amaneció con la noticia de que la autora Suzanne Collins lanzará una nueva novela. La misma llevará por nombre Sunrise On the Reaping, una precuela ambientada durante la edición 50 de los Juegos del hambre, y tiene fecha de publicación para el 18 de marzo de 2025.

Algunas horas más tarde, Lionsgate confirmó que dicho libro también contará con una adaptación cinematográfica. La película ya cuenta con fecha de estreno del 20 de noviembre de 2026.

Otra las novedades es que Francis Lawrence, quien se puso detrás de cámaras para las tres últimas entregas de la saga original y Balada de Pájaros Cantores y Serpientes, regresará para dirigir el nuevo filme. Asimismo, Nina Jacobson y Brad Simpson, estarán de regreso en el rol de productores.

La nueva novela de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping llevará a los fanáticos de regreso al mundo de Panem. En esta oportunidad, será unos 24 años antes de los eventos de la saga original de los Juegos del Hambre y cuatro décadas después de Balada de Pájaros Cantores y Serpientes. La historia comenzará en la mañana de la cosecha de los 50º Juegos del Hambre, también conocido como el Segundo Vasallaje – donde Haymitch Abernathy, compitió como tributo.

Hay que recordar que el personaje de Haymitch fue interpretado en la saga original por Woody Harrelson. En la historia original, Haymitch fue el mentor de Katniss y Peeta en la edición número 74 de los Juegos.

La franquicia cinematográfica de Los juegos del hambre ha logrado una recaudación de más de 3 mil millones de dólares en la taquilla global. La entrada de la saga más taquillera de todas fue Los juegos del hambre: en llamas (Catching Fire), estrenada en 2013, con una recaudación de $865 millones de dólares.

En 2023 llegó a los cines Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes, protagonizada por Tom Blyth y Rachel Zegler, centrada en la historia del joven Coriolanus Snow. La misma tuvo una recaudación de $337 millones de dólares.

Lo cierto es que el apetito de los fanáticos de Los juegos del hambre continúa intacto. Durante años, los fanáticos han estado pidiendo una película basada en el personaje de Haymitch, considerado uno de los mejores de toda la historia. Ahora, finalmente la autora y el estudio han escuchado sus plegarias.