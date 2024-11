El mangaka Hirohiko Araki dispara contra la Inteligencia Artificial y da un duro pronóstico

El creador de “JoJo’s Bizarre Adventure” reveló que le llamó poderosamente la atención ver uno de sus dibujos replicados por la IA de forma exacta, al punto de que dudo si se trataba o no de una obra suya.

Mientras que muchos aplauden los avances de la Inteligencia Artificial, otros, los miran con temor; como el mangaka Hirohiko Araki, que se unió a figuras de la talla de Nicolas Cage y Ridley Scott que ya se han pronunciado en contra de la IA.

“Recientemente me encontré con un dibujo y pensé: ‘Esto es algo que yo he dibujado, ¿no?’. Y me impactó descubrir que de hecho había sido creado con IA. Cuando yo dibujo manga, añado elementos sutiles y personales que hacen el trabajo únicamente mío. Y esta pieza generada con IA incluso imitaba detalles en la manera en la que yo dibujo pestañas, so precisamente que era casi imposible distinguirla de mi propio trabajo”, expresó el creador de JoJo’s Bizarre Adventure. Hirohiko Araki on the evil of AI art in today's "world of con artists". He worries about the impact AI-generated fakes will have on manga. He recently saw an AI image and was shocked at its similarity to his art style.

– Hirohiko Araki's New Manga Techniques (November 15, 2024) pic.twitter.com/NVNc2lUzXR — JoJo's Bizarre Encyclopedia (@jojo_wiki) November 16, 2024

Para el artistas japonés, el arte, sobre todo el dibujo, está en peligro frente a esta amenaza que, para los mangakas independientes, puede ser una sentencia de muerte para su trabajo.

“Personalmente, confío en la administración de mi copyright de Shueisha, pero algunos artistas de manga son más laxos a la hora de manejar su copyright, lo que lleva a que otros usen su arte sin permiso o incluso filtren sus dibujos. Cuando veo eso, me preocupa que se terminen enfrentando a problemas más graves si no se lo toman más en serio”, dijo.

Para Hirohiko Araki, la Inteligencia Artificial es una “villana” contra la que los artistas deben revelarse para no perder su voz y su autenticidad, si es que quieren seguir viviendo de su arte de forma libre.

“Cuanto más avanza la IA, más van a pasar este tipo de cosas. El arte refleja los tiempos, y el manga es un ejemplo de esto. Ver aparecer este mundo de artistas estafadores aparecer en el manga podría significar que nos acercamos a un mundo dominado por timadores. Este tipo de “maldad” de hoy sin duda terminará impactando al manga”, sentenció.