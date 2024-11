Dr. House: el creador de la serie habló sobre la teoría más popular del cuestionado final

David Shore, creador de la aclamada serie médica, habló sobre la controversial teoría que sigue generando debate a 12 años del final del programa.

En el marco del vigésimo aniversario del estreno de Dr. House, David Shore, creador de la aclamada serie médica, finalmente abordó una de las teorías más controversiales sobre el final del programa. Los fans llevan años debatiendo si el Dr. Wilson alucinó los últimos momentos de la serie, donde House finge su muerte para pasar con él sus últimos meses de vida.

La teoría propone que House realmente murió en el incendio al principio del episodio final, y que todo lo que vimos después fue producto de la imaginación de Wilson, quien no podía aceptar la muerte de su mejor amigo. Shore, en una reciente entrevista con Entertainment Weekly, reconoció que si bien esta interpretación no contradice la narrativa, no fue lo que él tenía en mente al escribir el final.

El creador de la serie adoptó una postura diplomática frente a las diferentes interpretaciones que los espectadores han dado al episodio final. Destacó que uno de los aspectos más gratificantes de crear contenido es ver cómo el público lo hace propio y encuentra diferentes significados, siempre y cuando estas interpretaciones no contradigan completamente el mensaje central que buscaban transmitir.

Shore reveló detalles sobre la elección musical del final, destacando específicamente “Enjoy Yourself (It’s Later Than You Think)”, una melodía alegre que acompaña la escena donde House y Wilson se alejan en motocicleta. La selección de esta canción, que invita a aprovechar el tiempo que nos queda, parece desafiar la teoría de la alucinación, aunque no la descarta por completo.

El desenlace de Dr. House, emitido en mayo de 2012, sigue generando debates más de una década después. Aunque la interpretación oficial muestra a House eligiendo pasar los últimos meses de vida junto a Wilson, quien padece un cáncer terminal, el final mantiene la esencia agridulce característica de la serie, evitando un cierre excesivamente feliz.

Shore también compartió que han existido conversaciones sobre posibles spin-offs centrados en otros personajes de la serie, aunque sin dar detalles específicos. El creador describió el final como “agridulce”, reflejando la complejidad emocional que caracterizó a la serie durante sus ocho temporadas al aire.