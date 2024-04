El Gabinete de Guerra de Israel está dispuesto a responder el ataque de Irán, pero no eligió fecha

El Gabinete de Guerra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está a favor de tomar represalias contra Irán por su ataque masivo con drones y misiles, pero está dividido sobre el momento y la escala de cualquier respuesta de este tipo.

JERUSALEN (Reuters /NA).- Funcionarios israelíes informaron que el gabinete de cinco miembros, en el que Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y el ministro del Gabinete Benny Gantz tienen poder de decisión, se reunió el domingo y se esperaba que se lo hiciera de nuevo para seguir debatiendo.

Mientras tanto, el presidente Joe Biden advirtió al primer ministro Benjamin Netanyahu de que Estados Unidos no participará en una contraofensiva contra Irán si Israel decide tomar represalias por un ataque masivo con drones y misiles contra su territorio durante la noche, informó un funcionario de la Casa Blanca.

La amenaza de que estalle una guerra abierta entre los enemigos de Oriente Próximo y arrastre a los Estados Unidos puso en alerta a la región, provocando llamamientos a la moderación por parte de las potencias mundiales y de los países árabes para evitar una mayor escalada.

Medios de comunicación estadounidenses habían informado a primera hora del domingo de que Biden había informado a Netanyahu de que no participaría en acciones de represalia en una llamada telefónica durante la noche.

Las declaraciones fueron confirmadas a la agencia de noticias Reuters por un funcionario de la Casa Blanca.

Estados Unidos seguirá ayudando a Israel a defenderse, pero no quiere una guerra, informó el domingo John Kirby, el principal portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, al programa “This Week” de la cadena ABC.

Israel tiene la oportunidad de formar una alianza estratégica contra Irán después de que su ataque masivo con drones y misiles fuera repelido conjuntamente, comentó a su turno el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant.

FOTO PORTADA: FOTO DE ARCHIVO: REUTERS/Amir Cohen