Edición histórica: Se larga la 40° Vuelta a la Tierra del Fuego

Este viernes, con la rampa simbólica y el clasificatorio, se pone en marcha la edición 40 de la Vuelta a la Tierra del Fuego, la cita más emblemática del motociclismo fueguino y una de las más añejas de la Argentina. Cerca de 150 pilotos serán de la partida.

RIO GRANDE (Foto: Maxi Romero).- Se acerca la emocionante Vuelta a la Tierra del Fuego con una participación récord de más de 140 inscriptos, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica imperante en el país. No será una edición más, sino la 40, que marca una trayectoria increíble a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en una carrera capitulada como el enduro más antiguo.

Este jueves, casi medio centenar de máquinas completaron las verificaciones previas, administrativas y de seguridad bajo la custodia del Moto Club Río Grande, ente organizador de la prueba, con el foco puesto en los foráneos, objetados y autorizados a hacerlo un día antes de la rampa simbólica.

Es que si hablamos de actividades oficiales, este viernes desde las 10 de la mañana comenzará a sentirse más fuerte que nunca el rugir de los motores con el reagrupamiento en la plaza Almirante Brown del norte de la isla.

Ya entrados en las 11:00 y frente al Concejo Deliberante de la ciudad se iniciará oficialmente la carrera con el paso de los competidores por la rampa simbólica para después dar espacio al clasificatorio oficial ordenatorio de la primera etapa.

Estarán todos, nadie se querrá perder la cita, por eso aparece como regreso rutilante el del máximo ganador de la carrera: Diego Jerez, debutando en la categoría Pro Master de las motos; en tanto que Esteban “Poroto” Bronzovich -rey de los ATV-, volverá a ser de la partida como el año pasado en busca de pelear la punta con el “Terrible” Cárdenas o el riograndense Tomás Barría, quien vuelve luego de dos años sin correrla.

En declaraciones a la prensa, Bronzovich dijo: “Es una edición especial por el número. No cae el parque, no cae la expectativa de una carrera nuestra, de la isla y eso nos pone muy ansiosos con muchas ganas de empezar a disfrutarla. El clima dentro de todo está acompañando y esperemos seguir la buena senda del 2023. Se hizo con amigos mucha hoja de ruta, estamos entrenados y activos. Hay que seguir cuidando la carrera”.

Por su parte, Barría enfatizó que “le metimos mucho entrenamiento, muchas horas, mucho cuatri, en los detalles y estamos bastante bien. La verdad que cuando hice reconocimiento de ruta no me acordaba mucho el camino así que me di cuenta que necesitaba entrenar más y así lo hicimos”.

No podemos dejar de hacer hincapié tampoco en las dos ruedas que tienen como máximo candidato al vencedor del año pasado: Gastón Martínez, en busca de repetir el éxito de la temporada 2023, aunque no la tendrá para nada fácil.

Entrados en el sábado, la acción arrancará temprano desde el Puesto José Menéndez, siguiendo un recorrido bordeando la Ruta Nacional N°3 hacia la estancia “El Relincho”, donde se ubicará el primer puesto de asistencia y el Stop and Go, cerca del campo de doma en Tolhuin. Aquí, dispondrán de una hora y veinte minutos para realizar ajustes o reparaciones en sus vehículos, después de lo cual comenzarán a recibir penalizaciones.

El tramo de competencia continuará desde la estancia “La Porfiada”, atravesando la zona boscosa y de terreno trabado rumbo al estacionamiento de Tierra Mayor, el punto más cercano posible a la ciudad de Ushuaia.

Ya el día domingo, se invertirá el sentido de la carrera, con el punto de llegada nuevamente en el Puesto José Menéndez, en la ciudad de Río Grande partiendo desde la clásica trepada de La Pared.

MÁXIMOS GANADORES

Motos

Diego Jerez 9 (1995, 1998, 1999, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014)

Raúl González 6 (1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005)

Raúl Andrade 3 (1993, 1994, 1996)

Maximiliano Aguilar 2 (2019, 2022)

Ricardo Castro 2 (1986, 1988)

Nahuel Benítez 2 (2003, 2010)

Néstor Gianfrini 1 (1984)

Javier Calabresi 1 (1985)

Marcelo Lewis 1 (1991)

Horacio Zentner 1 (1992)

José Hidalgo 1 (2011)

Fernando Lorenzoni 1 (2012)

José Fregosini 1 (2015)

Gastón Leonardelli 1 (2016)

Ariel Lenti 1 (2017)

Nicolás Kutulas 1 (2018)

Federico Velázquez 1 (2021)

Gastón Martínez 1 (2023)

ATV

Esteban Bronzovich 7 (1999, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010)

Daniel Cárdenas 6 (2002, 2008, 2014, 2018, 2022, 2023)

Martín Bronzovich 3 (2015, 2016, 2017)

Javier Galindo 3 (1993, 1995, 1996)

Javier Soto 2 (1992, 1994)

Tomás Barría 2 (2019, 2021)

Alfonso Lavado 1 (1997)

Alejandro Lavori 1 (1998)

Federico Praussello 1 (2001)

Nicolás Fagundez 1 (2004)

Fernando Cobián 1 (2006)

Leandro Muñoz 1 (2011)

Tomás Zentner 1 (2012)

Víctor Gallegos 1 (2013)