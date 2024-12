¡Despierten! System Of A Down confirmó fecha en Argentina: fecha, lugar y cómo comprar entradas

La banda de metal progresivo llegará en el marco de la gira Wake Up South American Stadium Tour. Todos los detalles, aquí.

System Of A Down anunció su por Sudamérica, que incluye una fecha en Argentina.

La cita con la banda de metal progresivo será el 3 de mayo en el porteño estadio de Vélez Sársfield y las entradas se pondrán a la venta desde el jueves por www.entradauno.com.

“A 10 años de su última presentación en GEBA con entradas agotadas, System Of A Down, la banda que marcó a más de una generación, regresa por tercera vez para brindar el show más grande e importante en nuestro país”, dice un comunicado de la productora Fenix Entertainment.

El concierto se llevará a cabo en el marco de la gira Wake Up South American Stadium Tour, que en el tramo sudamericano también prevé fechas en Colombia, Perú, Chile y Brasil. En todos los casos, “con un mega show donde System Of A Down repasará toda su discografía”.

Las fechas sudamericanas de la giras de System Of A Down

24 de abril – Estadio El Campín de Bogotá, Colombia.

27 de abril- Estadio Nacional de Lima, Perú.

30 de abril – Estadio Nacional de Santiago, Chile.

3 de mayo – Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, Argentina.

6 de mayo – Estadio Couto Pereira de Curitiba, Brasil.

8 de mayo – Estadio Nilton Santos (Engenhão) , Rio de Janeiro, Brasil.

10 de mayo – Allianz Parque de São Paulo, Brasil.

Un perfil de System Of A Down

“System Of A Down es una de las bandas más innovadoras e impactantes del rock moderno, conocida por mezclar estilos como metal, punk y música tradicional armenia, además de sus letras cargadas de contenido político que abordan temas como la guerra, la opresión y la desigualdad”, dice Caio Jacob, Vicepresidente de Giras Globales en la productora 30e, socia de Fenix Entertainment en esta aventura.

“En la región, la banda ha construido una enorme base de fanáticos, conectando con el público a través de sus mensajes de resistencia y crítica social. Después de 10 años, todos tendrán la oportunidad de verlos de nuevo, ya que han influido en una generación de músicos locales que adoptó su mezcla única de sonido y actitud”, añade el directivo.

Los shows más recientes de System Of A Down se realizaron en Estados Unidos. Uno fue en abril, durante el festival Sick New World en Las Vegas, Nevada. Otro, en agostoen el Polo Field de Golden Gate Park en San Francisco, California.

System Of A Down ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, obtuvo un Grammy, encabezó festivales y llenó arenas y estadios en múltiples continentes en todo el mundo.

Formado en Los Ángeles, el grupo entregó una banda de sonido para la revolución personal, política, musical y espiritual desde el lanzamiento en 1998 de su debut homónimo multiplatino.

El cuarteto ha agotado constantemente las entradas para sus espectáculos en todo el mundo y registra regularmente más de 23,4 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que los convierte en una de las bandas de rock alternativo más escuchadas del mundo.

System Of A Down está formado por Daron Malakian (guitarra, voz), Serj Tankian (voz, teclados), Shavo Odadjian (bajo) y John Dolmayan (batería).