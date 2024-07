Conferencia de prensa de Sergio Maldonado y Verónica Heredia junto a SUTEF

Sergio Maldonado y Verónica Heredia, abogada de la familia, brindaron una conferencia de prensa junto al sindicato docente SUTEF, para brindar información sobre la causa judicial trasladada al juzgado federal de Ushuaia.

El 1 de agosto de 2017 la Gendarmería desencadenó una fuerte represión contra la comunidad Mapuche de la Pu Lof Cushamen de Chubut por el reclamo de tierras ancestrales ubicadas entre la ruta 40 y el río Chubut, el hecho sucedió puntualmente a 90 kilómetros de Esquel. Ese día se llevaron a Santiago Maldonado, su cuerpo apareció sin vida 78 días después en un lugar que ya había sido rastrillado tres veces.

La causa inició en el Juzgado Federal de Esquel, porque se denunció una desaparición forzada y ese es un delito de competencia federal. En un principio estuvo a cargo del juez federal de Esquel Guido Otranto, posteriormente pasó al juzgado de Comodoro Rivadavia a cargo del juez federal Gustavo Lleral.

“Muchos papeles, muchas formas de tapar lo que no se hizo hasta ahora y por eso estamos en el primer momento, en el 1 de agosto del año 2017. Vinimos y nos encontramos con una prueba en esta nueva etapa, que es el video editado por el Ministerio Público Fiscal del primer momento en que estaban ingresando a la Pu Lof” expresó Verónica Heredia, afirmando que queda demostrado que se trató de un procedimiento ilegal avalado por el Ministerio de Seguridad a cargo de la entonces ministra Patricia Bullrich.

Heredia explicó que el video es un peritaje que da cuenta de la ilegalidad del procedimiento de la Gendarmería el 1 de agosto de 2017, “se va registrando cada gendarme que tiró piedras y se contabilizan 81 disparos antes de ingresar, antes de empezar a hacer lo que después fue el ingreso ilegal al territorio donde se vio por última vez con vida a Santiago Maldonado”.

Este material es una prueba del abuso de autoridad por parte de la Gendarmería, “tenemos nuevo fiscal en la causa y eso nos da esperanza” expresó la abogada de la familia Maldonado, así como la designación de un nuevo juez. Sin embargo, el juez federal Federico Calvete aún no ha podido acceder a la causa, “el juzgado está trabajando para poder acceder a todo lo que hay en todo lo que se hizo durante estos siete años”.

Durante la conferencia, Sergio informó sobre la convocatoria al gobierno nacional a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la represión y criminalización de la protesta social por parte del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Con relación a esto, Heredia afirmó que se está esperando que la CIDH dicte informe de fondo “para determinar si efectivamente el Estado violó los derechos humanos que nosotros denunciamos, que no es solamente la falta de justicia, la falta de un juez y una investigación imparcial, sino también todo el hostigamiento que recibió la familia y todas las personas que acompañamos la causa. Hostigamiento desde cuestiones personales, cuestiones laborales, cuestiones procesales. Los medios de comunicación que el propio Estado utilizó para hostigar”.

“No es que retrocedimos siete años, sino que recién vamos a empezar a tratar de saber qué pasó con Santiago y eso es bueno”, explicó Sergio Maldonado. En ese sentido planteó que una de sus preocupaciones es el paso del tiempo y “todas las cosas que había que peritar en su momento y no lo hicieron, tratar de ver cómo se va a conservar o cómo se va a garantizar y que no haya ninguna manipulación de ningún lugar”.

“Me parece que esta es una posibilidad para que mi familia y todas las personas que están en esa búsqueda de saber qué paso con Santiago nos acerquemos un poco más. Todo el tiempo que se perdió, lamentablemente no se puede volver atrás” sostuvo Sergio Maldonado.

Con relación a la situación actual, consideró que “lo que antes nos parecía atroz, ahora ya parece que es natural. Y digo esto porque si retrocedemos en el tiempo, lo de Santiago pasa con la instalación de ‘se ahogó solo’; sigue con el intento de magnicidio a la exvicepresidenta Cristina Fernández, después diciendo ‘está armado’; y el año pasado, tres días antes de las elecciones, matan a Facundo Molares en el Obelisco, y ‘se infartó solo’. Con total pasividad, no paso absolutamente nada, quedó en la nada y con la aprobación de muchas personas que pasaban por ahí gritando ‘uno menos’, eso tiene que ver con todos estos años que no hemos podido garantizar que el Estado no siga cometiendo violaciones a los derechos humanos”, planteó Sergio.

Para finalizar la conferencia de prensa, el secretario general del SUTEF aseguró el compromiso de nuestra organización “con la causa y con todas las causas en búsqueda de memoria, verdad y justicia, porque a todos nos ofenden las provocaciones de Bullrich, Petri y todos los oligarcas que pasearon Falcon verdes por la avenida de mayo, ofendiendo a nuestras Abuelas, nuestras Madres y nuestros mártires”.

“Para nosotros Santiago es cercano, no es lejano porque la educación pública no puede educar sin memoria, sin compromiso por la verdad y sin poder confrontar a este modelo del negacionismo, del extractivismo, pero sobre todo del neocolonialismo que viene por todos los sueños de esa vieja oligarquía”, expresó Catena, subrayando “que triunfe la verdad en la causa de Santiago va a ser una de nuestras principales banderas para los próximos días, meses, años”.