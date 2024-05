Camioneros clasificó a Bariloche desde los once metros

El domingo por la tarde se vivió una verdadera final entre Sacachispas y Camioneros por el clasificatorio del Torneo Regional Federal Amateur Femenino 2024; tras el 1-1 de la ida, en esta revancha volvieron a igualar, esta vez 0-0 por los que el pasaporte al hexagonal Patagónico se definió desde el punto penal y allí prevaleció nuevamente el Verde, esta vez 4-3 y así representará a Tierra del Fuego en este nuevo certamen.

RIO GRANDE.- Ya es un clásico femenino el que disputan cada vez que están cara a cara Violas y Verdes, y de esta manera jugaron el cotejo, con uñas y dientes más que con juego; la primera etapa fue muy luchada, con poco juego y sobre todo con pocas llegadas a las áreas, y la única jugada de peligro en esta etapa estuvo llena de polémica.

Sobre los 35 minutos, tiro libre para Camioneros, apenas fuera del semi círculo, Grandis envió un centro pasado al medio del arco y entre la arquero y Flor Perpetto sacaron la pelota al córner, un claro penal que el árbitro Miranda de Ushuaia no observó, aunque la jugada fue muy rápida, dejó muchas dudas y luego de ver la repetición varias veces se pudo ver la infracción.

El segundo tiempo fue algo mejor, sobre todo por el buen trato de pelota de las Verdes, quienes a los 9 minutos se encontró con un penal por una mano casual de su capitana y que Rocío Taboada ejecutó a un costado sin tanta violencia y permitió a la arquero Saldivia desviar el remate con los pies.

A los 16 minutos, Brisa Parra luchó una pelota suelta y al perder la posición, metió un manotazo al rival y el juez sin dudas le mostró la tarjeta roja directa y esto agrandó a las rivales.

Pese al gran manejo de Valeria Sánchez y Valentina Grandis, siempre le faltó el pase final a sus delanteras o bien estas no pudieron resolver hasta que sobre el cierre cada vez que ellas encararon, fueron ellas mismas quienes remataron al arco pero sin peligro.

La definición

A la hora de ejecutar los tiros desde el punto penal, los dos entrenadores dialogaron mucho con sus ejecutoras y una vez que todas estuvieron convencidas de realizar sus penales, fue Sacachispas quien comenzó primero.

Silvana Castillo fue la primera que disparó y anotó el primero para el 1-0, mientras que a continuación lo hizo la experimentada Yamila Ramírez, y si bien su remate cruzado fue fuerte, la intervención de Alejandra Guichacoy fue mucho mejor para atajar el prime remate de Camioneros.

El segundo penal del Viola fue para Sole Oyarzún quien había ingresado en los minutos finales de la segunda etapa, sin embargo su remate de zurda se fue por arriba del travesaño, mientras que la ushuaiense Valentina Grandis se encargó de igualar la serie con un buen remate, 1-1.

La tercera ejecución de Sacachipas fue para la capitana Fernanda Chacón, y su remate, al igual que el anterior, se fue por encima del horizontal, mientras que la delantera de Camioneros, Maia Gatica no se equivocó, eligió un palo y colocó el 2-1 para el Verde.

El cuarto penal fue bien ejecutado por ambas jugadores, gol de Katia Fuentes, gol de Valeria Sánchez, por ello que toda la obligación y presión recayó en Flor Perpetto quien tenía que anotar sí o sí para seguir con vida, y el remate de la zaguera fue perfecto para estampar el 3-3.

Y toda la gloria le quedó para otra defensora, Danila Sánchez, quien fue decidida a la pelota y su remate terminó junto a palo para darle el 4-3 definitorio a Camioneros y desatar la locura que las llevará a Bariloche.

Camioneros 0 – 0 (4-3) Sacachispas

12. Jimena Alejandra Saldivia 1. Alejandra Guichacoy

5. Guadalupe Luján López 2. Pilar Allende

2. Andrea Fernanda Vera 3. Julieta Ordoñez

16. Danila Sánchez 14. María Florencia Perpetto

4. Katherina Yuliana Chauqui 4. Fernanda Soledad Chacón

6. Ivana Marcela Ramírez 20. Tatiana Nadin Ruiz

7. Débora Yamila Ramírez 18. Jessica Alejandra Monroy

8. Valeria Leonela Sánchez 15. Natalia Gudiño

14. Valentina Grandis 10. Silvana Alexandra Castillo

17. Luciana Macarena Corregidor 9. Rocio Taboada

9. Maia Eunice Gatica 19. Brisa Florencia Parra

DT: Luis de Dios Sofía. DT: Domingo Torres.

Arbitro: Federico Ezequiel Miranda Vega. Asistentes: Santiago Martínez y Luciano Machuca. Cancha: Municipal del Barrio Residencial AGP. Suplentes Camioneros: 1. Mónica Daniela Allende, 3. Valentina Mai, 10. Zoe Kiara Ayelén Avalos, 15. Maia Cristal Soria, 18. María de los Angeles Ampuero, 13. Sofía Aguilar y 11. Jazmín Maylén Navarro. Suplentes en Sacachispas: 5. María Belén Bordón, 7. Katia Mikaela Fuentes, 11. Solange Lioren Oyarzún, Yesica Yoana Pardo, 22. Andrea Pamela Huaquil, 27. Natalia Leticia Martínez, 21. Yamila Ayelen Solis. Incidencias: ST: 16′ expulsada Brisa Parra en Sacachispas. Definición desde el punto penal: 1. Silvana Castillo (S) gol, 1-0. 1. Yamila Ramírez (C) atajó Guichacoy, 1-0. 2. Solange Oyarzún (S) desviado, 1-0. 2. Valentina Grandis (C) gol, 1-1. 3. Fernanda Soledad Chacón (S) desviado, 1-1. 3. Maia Gatica (C) gol, 1-2. 4. Katia Fuentes (S) gol, 2-2. 4. Valeria Sánchez (C) gol, 2-3. 5. María Florencia Perpetto (S) gol, 3-3. 5. Danila Sánchez (C) gol, 3-4.