“Argentina se tiene que construir entre todos, aunque pensemos distinto, y no desde la imposición”

El gobernador Gustavo Melella, junto a la vicegobernadora Mónica Urquiza y el intendente Daniel Harrington, encabezó este martes el acto oficial por el Día de la Independencia que se llevó adelante en la Casa del Deporte de la ciudad de Tolhuin. Previamente, el mandatario participó del solemne Tedeum en la Parroquia Sagrada Familia de esa ciudad.

USHUAIA.- En su discurso, el Gobernador recordó el proceso que llevó a la redacción del acta de la declaración de independencia argentina, haciendo hincapié en que “fue un acta y no un pacto o alguna otra cosa, y que en esos tiempos llevó tiempo construirla entre todos”.

“No hubo una imposición para que los del norte, los del centro y los del sur del país tuvieran que ir a firmarla, sino que se fue construyendo entre argentinos y argentinas que pensaban muy distinto unos de otros, pero que tenían una mirada de Patria Grande”, valoró.

Melella sostuvo que “la construcción de esa acta llevó muchos años y muchas batallas donde argentinos y argentinas dieron su vida”, entendiendo que se aspiraba a “una Argentina de iguales y no de algunos; una Argentina con valores y principios que seguramente iba a costar muchísimo defender”.

“Tenemos que celebrar y dar gracias por la Patria que queremos, pero también tenemos que renovar el compromiso de los fundadores de nuestra Patria y ese compromiso de respetar al que piensa distinto, porque el que piensa distinto no es mi enemigo. Tenemos que tener el compromiso de construir juntos”, agregó.

Para el mandatario fueguino “la Argentina se tiene que construir entre todos desde el diálogo y no desde la imposición de ningún pacto”, reclamando además trabajar “en la independencia de nuestra economía porque desgraciadamente lo único que escuchamos hoy es ‘cumplimos las metas con el Fondo Monetario Internacional’, por lo que tenemos un nuevo virrey que nos dice a los argentinos qué tenemos que hacer. Y ese virrey hoy provoca desocupación y más pobreza”.

“La independencia lograda es magnífica y la gozamos, pero tiene que ser un compromiso diario de cada uno de nosotros, desde nuestro lugar. Hoy se habla muchísimo de la libertad, pero no puede haber libertad con una pobreza creciente, y no puede haber plena libertad sin empleo o cuando no hay medicamentos para nuestros abuelos”, lamentó.

Por último, el Gobernador expresó su deseo para que “desde el Corazón de nuestra Isla, como lo que nuestra querida Tolhuin, renovemos el compromiso de defender en serio y no para una foto la independencia de nuestra Argentina”.

Cabe destacar que durante el acto realizado este martes en la Casa del Deporte se presentaron la agrupación folklórica ‘Flor del Ceibo’ y el ballet de los talleres culturales del Municipio de Tolhuin.

Asistieron a la ceremonia legisladores provinciales, concejales; miembros del gabinete provincial; veteranos de guerra; representantes de fuerzas armadas y de seguridad, así como banderas de los establecimientos escolares de esa ciudad.