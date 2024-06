Argentina reafirmó sus derechos soberanos

Lo hizo al cumplirse el 195° aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires que se dispuso en 1829.

BUENOS AIRES.- Con motivo de conmemorarse el “Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, el Gobierno argentino sostuvo que “la Cuestión de las Islas Malvinas es un tema prioritario de la política exterior argentina, que refleja un mandato constitucional y se traduce en una política de Estado”.

En este marco, el ministerio de Relaciones Exteriores que encabeza Diana Mondino emitió un comunicado en el que hizo un repaso de las acciones que Argentina realizó incluso desde unos años antes para que las Islas fueran parte del territorio nacional y la usurpación que efectuó el Reino Unido el 3 de enero de 1833, cuando ocupó Malvinas expulsando a las legítimas autoridades argentinas allí asentadas y a la población existente.

“Desde entonces, existe una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tal como fuera reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2065 (XX) adoptada en 1965. Es por ello que las Naciones Unidas han dispuesto que la manera de poner fin a la especial y particular situación colonial en la cuestión de las Islas Malvinas es la solución pacífica y negociada de la controversia entre ambos países”, consignó el comunicado.

Por ese motivo “en cumplimiento de la mencionada resolución, desde 1966 y durante 16 años, ambos países llevaron a cabo negociaciones para alcanzar una solución a la disputa de soberanía”. La Cancillería señala, además que “pese a las innumerables invitaciones de la Argentina y a la exhortación de las Naciones Unidas, el Reino Unido se niega de manera sistemática a retomar las negociaciones de soberanía”

Argentina viene reclamando ante diversos foros internacionales por la reanudación de las negociaciones bilaterales luego de que la contienda bélica que se desarrolló entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

“El 4 de noviembre de 1982 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por amplia mayoría la Resolución 37/9 pocos meses después de finalizado el conflicto del Atlántico Sur, en la que se determina que el conflicto bélico no modificó la naturaleza de la disputa de soberanía ni la resolvió”, se resaltó. El acto central se realizó en Ushuaia con la presencia de numerosa cantidad de público.

Y agrega que “a su vez, la comunidad internacional ha reiterado la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales a la brevedad posible, lo que fue expresado en 10 resoluciones de la Asamblea General y en numerosas resoluciones del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, así como en diversas declaraciones de foros regionales y multilaterales, tales como la Organización de los Estados Americanos, el Grupo de los 77 y China, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), las Cumbres Iberoamericanas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), entre otras”.

Culmina: “En este sentido, y en el marco de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional –que establece a la recuperación del ejercicio efectivo de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, conforme al derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes, como un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino– el Gobierno argentino reitera su voluntad de reanudar de las negociaciones de soberanía con el Reino Unido, al tiempo que propone avanzar en una agenda común en áreas y temas de interés mutuo. En este sentido, el Gobierno argentino desea mantener una relación madura con el Reino Unido, que contemple un diálogo sustantivo y constructivo sobre todos los temas de interés común con miras a generar un clima de confianza propicio para la reanudación de las negociaciones.

En esta fecha siempre trascendente para todos los argentinos, reafirmamos una vez más nuestros derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, por ser todos ellos parte integrante de nuestro territorio nacional”.

Acto en la Provincia

En territorio provincial, el acto oficial tuvo sede en la Plaza Islas Malvinas de la ciudad de Ushuaia y fue encabezado por el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Relaciones Internacionales del gobierno provincial, Andrés Dachary. Estuvieron presentes representantes del Poder Judicial, legisladores, miembros del gabinete provincial, representantes del Municipio de Ushuaia, Fuerzas Armadas y de Seguridad, Veteranos de la Guerra de Malvinas, maestros bicontinentales, delegaciones escolares y público en general.

Dachary agradeció “especialmente la presencia de nuestro querido amigo el Cónsul de la República de Chile”, y añadió que “Chile en muy pocos días va a estar nuevamente presentando nuestra petición ante el Comité de Descolonización, como lo ha hecho históricamente desde el retorno a la democracia”.

Finalmente, expresó que “desde el gobierno de la provincia queremos darles la tranquilidad de que no vamos a claudicar con nuestra defensa”, y concluyó: “no vamos a ceder, no vamos a bajar nuestros brazos, no vamos a permitir que se nos siga abofeteando con una promesa de que nunca va a cambiar el estatus de nuestras islas, porque vamos a trabajar hasta que recuperemos lo que es nuestra integridad territorial”.

En representación de la Legislatura Provincial estuvieron presentes los Legisladores Federico Sciurano, Natalia Gracianía y Laura Colazo. Desde ese espacio recordaron que, en 1973, la diputada del entonces Territorio Nacional, Esther Fadul de Sobrino impulsó la sanción de la Ley Nacional Nº 20.561, que declara al 10 de junio como día de Reafirmación de los Derechos Soberanos Argentinos sobre las Islas Malvinas y del Atlántico Sur.

La ceremonia contó con el acompañamiento de la banda de música de la Base Naval Ushuaia; participaron también abanderados y escoltas de las Fuerzas de Seguridad, Herederos de la Causa Malvinas, familiares de Caídos y Veteranos de Malvinas e integrantes de la Fundación Malvinas en Ushuaia.