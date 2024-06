Anthropic dice que el nuevo modelo de IA Claude 3.5 supera al GPT-4 Omni

Incluso puedes crear tu propio videojuego de 8 bits para ti.

Anthropic lanzó Claude 3.5 Sonnet el jueves, que, según la startup de IA, supera a sus modelos de IA anteriores y a los recientemente lanzados de OpenAI. GPT-4 Omni en varias métricas. La compañía también lanzó Artifacts, un nuevo espacio de trabajo dinámico dentro de Claude donde los usuarios pueden editar y construir sobre los proyectos de IA de Claude. , como un videojuego de cangrejo jugable.

“Nuestro objetivo con Claude no es crear un LLM cada vez mejor, sino desarrollar un sistema de inteligencia artificial que pueda funcionar junto con las personas y el software. de maneras significativas», dijo el cofundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, en un comunicado de prensa. «Características como los artefactos son experimentos tempranos en este dirección.”

Este es el primer lanzamiento de la familia de modelos Claude 3.5 de Anthropic, que llega solo tres meses después del lanzamiento de sus modelos Claude 3. Anthropic está luchando con uñas y dientes para mantenerse al día con los lanzamientos de productos de OpenAI. Hoy, Anthropic acaba de lanzar la versión 3.5 de su modelo de nivel medio Sonnet, pero la startup planea lanzar una versión 3.5 de Haiku (su modelo de nivel de entrada) y Opus (su modelo más compatible) más adelante este año. La startup también dice que está explorando características tales como búsqueda web y memoria para futuras versiones.El enfoque de Anthropic está en lanzar no solo mejores modelos, sino más características y capacidades para hacer que su IA sea más útil. Con artefactos, Anthropic dice Los usuarios pueden crear proyectos interactivos dentro de Claude. En una demostración, la startup muestra cómo se pueden crear personajes e íconos dentro de una plataforma generada por IA. Videojuego de cangrejo de 8bits, y editar el proyecto a largo del camino. Demostración de artefactos antrópicos

La startup de IA dice que Claude 3.5 Sonnet es su modelo de visión más sólido hasta el momento, lo que le permite a Claude desempeñarse mejor en el razonamiento visual y la interpretación de gráficos. y transcribir texto a partir de imágenes imperfectas. Afirmaciones antrópicas Claude 3.5 Sonnet supera varias capacidades de visión de GPT-4 Omni, que debutó con una visión impresionante capacidades en el lanzamiento. Se supone que Claude es mejor en la comprensión visual de gráficos, documentos y matemáticas. De lo contrario, Anthropic dice que su nuevo Claude generalmente supera a OpenAI. ChatGPT en codificación y razonamiento.

La capacidad de Claude para juzgar si debe responder una pregunta ha mejorado.

Notably, Anthropic says Claude 3.5 Sonnet does a better job at parsing through what to, and what not to, answer. AI chatbots have become notorious for refusing to answer certain questions. Gizmodo did a deep dive into AI censorship a few months ago and found that Anthropic’s Claude refused to answer a lot of questions. With Claude 3.5, Anthropic feels confident in Claude’s judgment on answering inappropriate or potentially harmful questions.