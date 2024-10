Al gobierno de Maduro no le importa lo que diga el Centro Carter

Al gobierno de Nicolás Maduro no le “importa” la difusión de actas electorales presentadas ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por el Centro Carter que dan por ganador al opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio.

BUENOS AIRES (NA).- Así lo advirtió el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, en su programa “Con el Mazo Dando”. El “número 2” del chavismo fustigó a la entidad fundada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter y su esposa Rosalynn, mientras que también criticó duramente la OEA, donde fueron presentadas las actas.

“(Jimmy) Carter vino a Venezuela en su momento y dijo que el sistema electoral venezolano era el mejor del mundo”, recordó Cabello en declaraciones recogidas por Biobiochile.

“Viene ahora lo que queda del Centro Carter, viviendo de lo que hizo ese señor, a mostrar unas actas allá en la OEA”, agregó.

Cabello también cargó contra la asesora principal para América Latina del Centro Carter, Jennie Lincoln,.

“La OEA que se vaya a lavar ese chaleco, no nos importa lo que diga la OEA, no nos importa lo que diga esta señora del Centro Carter”, advirtio.

Además, aseguró que “esta señora presenta un informe que ya estaba hecho antes de venir a Venezuela, porque son parte del plan”.

En el mismo sentido, señaló que “en Venezuela el pueblo decidió, y este pueblo sale el 10 de enero a juramentarse junto a su presidente Nicolás Maduro”.

También se preguntó por qué Estados Unidos no acepta observadores, a la vez que quiere imponerlos en otros países: “Ahí es donde mi comandante Chávez decía ´váyanse al carajo´”, lanzó.

En el mismo tono, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, también criticó a la asesora, al calificarla de “agente del USAID (Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional)”.

“No nos haremos eco de su basura, nosotros respetamos el legado de Jimmy Carter que ella ensucia”, escribió en su cuenta de X.



La presentación ante la OEA.



El Centro Carter presentó ante la OEA las actas de las elecciones en Venezuela, que avalan la consagración de González Urrutia como nuevo presidente.

Lincoln expuso en el Consejo Permanente de la OEA y mostró las actas originales, algo que tanto la oposición venezolana como la comunidad internacional pedía conocer desde el día de los comicios.

El pasado 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) solo brindó un informe tras el cierre de mesas, en el que aseguró que Maduro había sido reelecto con el 51% de los votos, mientras que González Urrutia había recibido el 44%.

Sin embargo, nunca se dieron a conocer los documentos finales que certificaban estos números, lo que hizo crecer las acusaciones sobre un posible fraude.

La representante del Centro Carter aseguró que las actas mostradas “se recolectaron y se analizaron” por parte tanto de la oposición venezolana como de observadores independientes “que contaban con los datos originales del CNE, que mostraban que Edmundo González había ganado la votación en un 67% y Nicolás Maduro había logrado un 31%“.

“Los observadores no declaran los resultados electorales. Ellos tampoco deciden las elecciones. Esa responsabilidad la tienen las autoridades electorales. La falta de transparencia del CNE venezolano y su denegación de brindar los datos de las mesas de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador no cumple los estándares internacionales”, arremetió Lincoln.



CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: “Con el mazo dando” es transmitido semanalmente por el canal estatal Venezolana de Televisión. Valery Sharifulin/Getty Images.